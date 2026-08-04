Fran González: "No tuve dudas: quería jugar en el Sevilla"

El nuevo portero sevillista, que llega a cambio de 3 millones de euros por el 50% de sus derechos, está feliz por estar en un club como el Sevilla y por haberse encontrado un vestuario muy unido. "Es un placer sentirme querido por este club, estoy muy contento y ya he sentido el calor de lo que es pertenecer a este club y a este equipo. El Sevilla FC es uno de los mejores clubes de España, no había dudas de dónde quería estar. Se me ha hecho muy largo, pero estoy superfeliz", reconoce el leonés.

Como portero, explica que "a pesar de mi juventud, transmito tranquilidad en el campo. Uno de mis puntos fuertes es el juego aéreo, me siento cómodo ahí y me gusta salir. He estado con gente que me ha enseñado mucho y creo que eso me da un plus. Los porteros altos a día de hoy vamos en progresión también entre los palos, mejor entrenados. Creo que era el momento de dar un paso y este es el que mejor me iba a venir para mi carrera, por estoy super feliz. Tanto Real Madrid como Sevilla son dos clubes muy grandes, con exigencia, en parte tienen similitudes y eso es lo mejor para los futbolistas".

Peleará en la portería con Odysseas, que "es un grandísimo portero, lo demostró la temporada pasada siendo uno de los mejores de LaLiga, puedo aprender muchísimo de él como aprendí de otros. Estuve hablando con él, me dio la bienvenida y me siento muy bien. Con respeto a mi compañero, todo jugador quiere competir para jugar y voy a intentar ponerle las cosas difíciles al míster. Puedo sumar tanto en el campo como en el vestuario para poner al Sevilla de nuevo donde se merece, que es lo que queremos todos".