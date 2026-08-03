Fran González ya es sevillista

Mucho se habló entre los aficionados de la conveniencia o no de que la competencia de Vlachodimos fuera Alberto Flores, pero la dirección deportiva y el entrenador se han decidido por otro portero joven pero en este caso formado en el Real Madrid. El Sevilla explica en su web oficial que la entidad de Nervión "y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) hasta junio de 2031, cinco temporadas. Con 21 años recién cumplidos y 1,99 metros, el cancerbero se formó en las categorías inferiores de la CyD Leonesa, hasta llegar a Valdebebas en el verano de 2022 para recalar en el Juvenil B madridista. Eso sí, esa misma temporada y con solo 17 años, recibe sus primeras convocatorias con el Juvenil A, el Castilla e incluso el primer equipo. De hecho, Carlo Ancelotti le incluyó por primera vez en la lista de la penúltima jornada liguera de la 2022/23, precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En la 2023/24 compite habitualmente con el Real Madrid C en Tercera Federación, con el que logra el ascenso como campeón. Además, debuta en la UEFA Youth League con el Juvenil A y con el Castilla en Primera Federación, diputando el partido de la última jornada ante el Málaga CF. En cuanto al primer equipo, va asiduamente convocado como tercer guardameta tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. Asentado ya como tercer portero del Real Madrid, en la 2024/25 le llega su estreno con el primer equipo. Debuta, con 19 años, en el duelo de la 30ª jornada ante el Valencia CF en el Santiago Bernabéu. Además, juega 19 partidos en Primera Federación con el Castilla.

En cuanto a la temporada pasada, en la que acumula otras 14 convocatorias con el primer equipo, disputa 28 partidos con el Castilla, con el que alcanza el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion aunque acaba cayendo eliminado en la primera ronda por el CE Sabadell. Es internacional con España desde la sub-19, con la que levantó el Europeo de 2024. Además, disputó el Mundial sub-20 de Chile 2025. En el último año ha debutado también con la sub-21, disputando tres partidos de clasificación para el Europeo que se disputará en 2027 en Serbia y Albania".