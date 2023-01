'Derbi' canario por Loren

El Betis trató de ceder a Loren en verano, pero el delantero prefirió quedarse en Heliópolis en busca de minutos. No obstante, a día de hoy sólo ha disputado 86 minutos repartidos en dos encuentros de Liga, uno de Copa y la semifinal de la Supercopa, en la que marcó un tanto. Queda claro que Pellegrini no cuenta con él y ahora sí habría predisposición por parte del jugador a salir, aunque aún no hay fumata blanca.

El Tenerife es uno de los equipos que más ha apostado por la incorporación de Loren en este mes de enero. Sin embargo, la UD Las Palmas ha irrumpido con fuerza en las últimas horas y es una opción más apetecible, teniendo en cuenta que está en plena pelea por el ascenso, a un solo punto del líder, el Eibar. No obstante, en el equipo grancanario deberían hacer sitio a Loren en la plantilla, ya que tienen las 25 fichas ocupadas.

El Granada también ha reactivado su interés en Loren, después de haberse complicado la opción de contratar al delantero del Valladolid Shon Weissman.