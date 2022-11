"Me parece lamentable"

Dardito de Pellegrini a Monchi

Sigue dando coletazos el Betis-Sevilla. Desgraciadamente, continúa viva la polémica post-derbi, con la figura de Monchi en el centro de todo. Cada parte cuenta de una manera lo ocurrido en el palco y en el tunel de vestuarios, con el director deportivo sevillista como protagonista, pero además ha sido muy comentada la salida del gaditano al cesped del Villamarín. A Pellegrini no le gustó. El entrenador bético ha afirmado que "cosas extradeportivas y acciones dentro del campo de gente que no está entre los once que juegan... me parece lamentable".

Onda Cero Sevilla