La Chamber Orchestra of Europe llega al Maestranza el 16 de noviembre con la batuta de Sir Antonio Pappano

La violinista María Dueñas será la solista invitada para interpretar la Sinfonía Española de Édouard Lalo, esta partitura encarna la España idealizada que "fascinó" a los compositores franceses del siglo XIX. En la segunda parte del programa, la orquesta ofrecerá las Danzas eslavas, op. 46 de Antonín Dvorák. La artista fue galardonada en los Gramophone Classical Music Awards 2025 como Mejor Artista Joven del Año y por la Mejor Grabación Instrumental.

Fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos, la Chamber Orchestra of Europe (COE) cuenta actualmente con unos 60 miembros, muchos de los cuales desarrollan su carrera como solistas, jefes de sección en orquestas nacionales, músicos de cámara o profesores de renombre internacional. Reconocida por su "sonido refinado y su versatilidad", la COE es una de las formaciones "más respetadas" en el panorama sinfónico mundial. El maestro Sir Antonio Pappano, director laureado de la Royal Opera House y director titular de la London Symphony Orchestra.

Las entradas para este concierto ya están a la venta en la web y en las taquillas del Teatro de la Maestranza.