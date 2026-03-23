CEU-CEFAS: Andalucía se sitúa entre las comunidades con más población musulmana de España, con unas 400.000 personas

Según el informe, la población musulmana residente en España se situaba a comienzos de 2025 entre 2,4 y 2,5 millones de personas, en torno al 5% del total nacional. De ellas, cerca de 400.000 residen en Andalucía, lo que convierte a la comunidad en uno de los principales polos de asentamiento junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana. Este fenómeno responde tanto a la inmigración de primera generación como al crecimiento de las segundas generaciones nacidas ya en España.

Uno de los indicadores más significativos es el peso de esta población en la natalidad. A nivel nacional, el 11% de los bebés nacidos en 2024 tenía al menos un progenitor musulmán, una proporción superior a su peso demográfico. En Andalucía, este fenómeno se intensifica en determinadas provincias: en Almería, el porcentaje asciende al 28%, situándose entre los más elevados de España y evidenciando una fuerte presencia en los grupos más jóvenes. Le siguen, entre las provincias andaluzas, Huelva (13% de nacimientos con padre y/o madre musulmanes), Málaga y Granada (9%), y Jaén (6%).

El informe subraya además la elevada concentración territorial dentro de la propia comunidad. En provincias como Almería, los musulmanes nacidos en el extranjero representan aproximadamente el 24% de los hombres de entre 20 y 44 años. Esta franja de edad es especialmente relevante desde el punto de vista demográfico porque en ella se tienen la inmensa mayoría de los niños que nacen, y es de gran importancia para la economía y la productividad.

A escala nacional, el estudio estima que cerca del 85% de los inmigrantes musulmanes de primera generación procede de África y que casi el 65% del total ha nacido en Marruecos. Tras Marruecos, los países de origen con mayor presencia de población islámica son Pakistán, Senegal, Argelia, Mali, Gambia y Bangladesh. El informe señala además que aproximadamente el 19% de los inmigrantes de primera generación residentes en España serían de religión islámica.

Otro aspecto que destaca el trabajo es que la fecundidad de las mujeres musulmanas en España es muy superior a la de las españolas y de las inmigrantes no musulmanas, si bien también muestra una tendencia descendente en los últimos años, especialmente en el caso de las marroquíes. El estudio apunta a que esta superior fecundidad tendría relación con dos pautas muy diferenciadas de la población islámica en España:

•Más del 90% de las mujeres musulmanas están casadas al ser madres, en contraste con las españolas nativas (solo 47% desde 2022) y la media de las inmigrantes no musulmanas (aún menos que las españolas, en promedio).

•La tasa de ocupación y de afiliación a la Seguridad Social de las mujeres musulmanas en edad laboral es muy inferior a la de las españolas.

Finalmente, el informe analiza indicadores socioeconómicos como las tasas de paro, la percepción de subsidios contra la pobreza y los datos de criminalidad de la población musulmana en España, que en términos agregados se sitúan por encima de los de la población no musulmana, si bien se subraya que la inmensa mayoría de este colectivo no comete delitos. Asimismo, el estudio aborda el volumen de inmigrantes musulmanes nacionalizados españoles —en torno al millón— y apunta a posibles pautas de comportamiento electoral, tomando como referencia experiencias observadas en otros países europeos como Francia.

El estudio:

El informe ha sido dirigido por Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón. Con este trabajo, el Observatorio Demográfico de CEU CEFAS aporta una radiografía actualizada sobre la evolución del islam en España, su implantación territorial y su creciente presencia en las nuevas generaciones. El estudio busca contribuir al conocimiento de una transformación demográfica y social de largo alcance, ofreciendo una base analítica para entender mejor su dimensión y proyección futura.