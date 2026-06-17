BYD Caetano Sevilla presenta el Nuevo BYD DOLPHIN G DM-i, el híbrido enchufable que va a revolucionar el mercado desde 18.700 euros

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y tecnología de baterías, nos deslumbra con este DOLPHIN G DM-i, ya que es un modelo llamado a revolucionar el segmento B en Europa. Propulsado por la innovadora tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM) de BYD, el nuevo modelo combina en unas dimensiones compactas la practicidad de un coche familiar y la capacidad de recorrer más de 100 km exclusivamente en modo eléctrico, lo que lo convierte en una propuesta única en el segmento de los utilitarios.

El DOLPHIN G DM-i ha sido diseñado para quienes buscan un coche con dimensiones compactas y asequible, capaz de combinar la conducción cero emisiones de un coche 100% eléctrico con la flexibilidad en los recorridos de larga distancia de un híbrido. La tecnología Dual Mode (DM) de BYD ofrece una experiencia de conducción esencialmente eléctrica, con una respuesta instantánea, potente y fluida gracias a su motor eléctrico delantero, además de una autonomía idónea, gracias a la Blade Battery, para realizar los trayectos diarios sin necesidad de recurrir a la gasolina.

Cuando es necesario afrontar trayectos más largos, el DOLPHIN G DM-i gestiona de forma inteligente su sistema híbrido para ofrecer una flexibilidad que supera las capacidades de los utilitarios convencionales con motor de combustión. De este modo, logra un consumo ponderado de combustible (con la batería completamente cargada) de tan solo 1,4 l/100 km2 y una autonomía combinada de hasta 1.040 km2 con la carga completa y el depósito de gasolina lleno. Esta combinación de eficiencia y gran autonomía es única en el segmento B, lo que convierte al primer coche desarrollado por BYD específicamente para Europa en un auténtico hito para la accesibilidad a la movilidad sostenible.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, ha comentado: “El segmento B en Europa es uno de los más importantes del mercado y, con el DOLPHIN G DM-i, queremos redefinir lo que los clientes pueden esperar de un coche de este segmento en la era de la electromovilidad. Al disponer de una amplia autonomía eléctrica, tecnología híbrida inteligente y funciones digitales avanzadas en un vehículo de dimensiones compactas y asequible, estamos logrando que la movilidad sostenible sea más inteligente, más práctica y esté al alcance de muchas más personas en toda Europa. Cuando aportamos tantas cualidades excepcionales y novedades a un sector del mercado tan relevante, se entiende perfectamente por qué decimos: ¡No es un coche, es un BYD!”.

G de Genius: Práctico, con un tamaño adecuado y el diseño ideal para Europa

El primer cinco puertas de BYD para el segmento B reúne todas las cualidades de diseño necesarias para conectar con el cliente europeo. Por algo incorpora la G (de Genius) a su denominación. Con una longitud de 4.160 mm y una anchura de 1.825 mm, su aplomo sobre el asfalto transmite precisión y estabilidad, al tiempo que facilita las maniobras y el aparcamiento en entornos urbanos. Sus dimensiones generales (170 mm más corto que el ATTO 2 DM-i y situado en el corazón del segmento de los utilitarios en Europa) convierten al DOLPHIN G DM-i en el modelo híbrido enchufable de BYD de dimensiones más compactas.

El frontal muestra la última evolución del lenguaje de diseño de BYD inspirado en el océano, el cual se caracteriza por líneas suaves y una cuidada integración de las tomas de aire del sistema de propulsión Dual Mode en la parte inferior del paragolpes. Este diseño se combina con unas marcadas líneas verticales en los extremos, que refuerzan su carácter y ensanchan visualmente el vehículo.

En el lateral, un único trazo ascendente nace en la aleta delantera y se extiende hacia la zaga, mientras que las limpias superficies de la parte inferior de las puertas ayudan a estilizar la línea de cintura del vehículo. También destaca un interesante dinamismo visual tras la línea de corte de la puerta trasera, que juega con el pilar C para crear una sensación de movimiento ascendente y dirigir la atención hacia el diseño del techo flotante. Las llantas de aleación (de 16” en los acabados Active y Boost, de 18” bitono en el Comfort y de 18” en negro brillante en el Sport) contribuyen a otorgar al DOLPHIN G una apariencia más dinámica.

En la parte trasera destaca una franja que se extiende a lo largo de todo el ancho del vehículo y que integra los pilotos traseros de LED, además del logotipo de BYD. El conjunto se completa con un paragolpes inferior de formas esculpidas y un sutil alerón de techo en el que se ubica la tercera luz de freno.

En el interior, el protagonismo lo tienen la habitabilidad, la sencillez y la facilidad de uso. El salpicadero cuenta con unas líneas horizontales diseñadas para aumentar la sensación de anchura visual, con las salidas del climatizador automático perfectamente integradas en ambos extremos. La instrumentación digital de 8,8” (22,4 cm) se integra en las fluidas líneas que recorren el salpicadero, mientras que la pantalla del sistema de infoentretenimiento (de 10,1” o 12,8” / 25,7 o 32,5 cm) se ubica en una posición flotante para facilitar su uso. El selector de marchas se encuentra en la columna de la dirección, lo que permite liberar espacio entre los asientos delanteros para ofrecer una zona de almacenamiento de dos niveles, equipada con un divisor de compartimentos, un portavasos y, en la mayoría de las versiones, una base de carga inalámbrica para teléfonos móviles. Una sencilla botonera en la base del salpicadero permite controlar funciones clave como la de desempañado del parabrisas y los modos de conducción.

El excelente aprovechamiento del espacio interior y una batalla de 2.610 mm —superior a la de cualquiera de sus rivales con motor de combustión convencional— permiten al DOLPHIN G DM-i ofrecer una habitabilidad líder en su categoría. Cuenta con amplio espacio para cinco adultos y un maletero con una capacidad de 425 litros, superando incluso a la mayoría de los compactos tradicionales del segmento superior. Este volumen incluye un discreto compartimento de 45 litros bajo el suelo, y se puede ampliar hasta los 1.225 litros abatiendo los asientos traseros (en proporción 40:60). Además, en los laterales del maletero se emplazan unos ganchos fijos para sujetar las bolsas de la compra de forma segura.

Dual Mode (DM): experiencia eléctrica con gran autonomía

El DOLPHIN G DM-i aprovecha al máximo la tecnología Dual Mode desarrollada por BYD para ofrecer importantes mejoras en eficiencia, flexibilidad de uso y prestaciones. A diferencia de los sistemas híbridos enchufables tradicionales, la arquitectura DM de BYD prioriza el funcionamiento eléctrico, lo que significa que el motor eléctrico impulsa las ruedas en la mayoría de situaciones. Esto otorga al vehículo la conducción silenciosa y la respuesta instantánea de un modelo 100% eléctrico, permitiendo al mismo tiempo que el motor de gasolina Xiaoyun de 1,5 litros funcione con la máxima eficiencia posible y mantenga cargada la Blade Battery.

Las siglas DM-i del sistema hacen referencia a Dual Mode Intelligence, una configuración que incluye dos motores eléctricos (uno de tracción y otro que actúa como generador), un motor de

gasolina y la gestión constante de las unidades de control de potencia para ofrecer el equilibrio perfecto entre prestaciones y eficiencia. Aunque existen dos modos principales —el modo eléctrico EV y el modo híbrido HEV—, este último puede funcionar de diversas maneras.

En el modo EV el coche funciona como un vehículo 100% eléctrico, recurriendo por completo a la energía de la batería y sin poner en marcha el motor de gasolina hasta que el nivel de carga se agote. Utiliza exclusivamente el motor eléctrico de tracción, el cual también se emplea para recuperar la energía que de otro modo se perdería durante las frenadas, contribuyendo así a recargar la batería.

Cuando el conductor selecciona el modo híbrido HEV, o bien cuando el propio vehículo lo activa de forma automática al agotarse la carga de la batería, los sistemas inteligentes toman el control para alternar automáticamente entre cinco configuraciones diferentes, en función de factores como el estado de carga y las condiciones de conducción.

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Cuando se requiere una conducción eficiente a alta velocidad, el motor eléctrico de tracción impulsa las ruedas utilizando tanto la energía de la batería como la del motor generador, el cual es alimentado por el motor de gasolina.

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Si la demanda de prestaciones disminuye y la batería tiene un nivel de carga bajo, sólo una parte de la energía del motor generador se envía al motor de tracción, destinándose el resto a recargar la batería.

El sistema también incluye un embrague entre el motor térmico y las ruedas que puede acoplarse para dar paso a las tres configuraciones restantes; una selección que, de nuevo, realizan las unidades de control inteligente del vehículo sin necesidad de que el conductor intervenga.

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En fases de fuerte aceleración, el motor de gasolina puede combinarse con el motor eléctrico de tracción para impulsar conjuntamente las ruedas.

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Del mismo modo, si el sistema detecta que el motor de gasolina está produciendo más potencia de la necesaria, puede emplear una parte para mover las ruedas y desviar el resto al motor eléctrico para recargar la batería.

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Por último, cuando la demanda de potencia en las ruedas motrices coincide exactamente con el punto de rendimiento óptimo del motor de gasolina, este asume la tracción de forma directa sin que la batería intervenga.

En el DOLPHIN G DM-i el motor eléctrico síncrono de imanes permanentes desarrolla por sí solo 163 CV (120 kW) y 210 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 8,3 segundos. Estas prestaciones hacen que el DOLPHIN G DM-i se desenvuelva con la misma soltura tanto en carreteras secundarias y autopistas como en el tráfico urbano.

El DOLPHIN G DM-i está disponible con dos tamaños para la Blade Battery. Las versiones Active cuentan con una batería con una capacidad de 7,42 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 40 km2 en ciclo combinado WLTP y una autonomía total combinada de 1.020 km2. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport incorporan una Blade Battery de 18,3 kWh, lo que permite extender la autonomía eléctrica hasta los 105 km2 y la autonomía total combinada hasta los 1.040 km2, reduciendo además las emisiones de CO₂ de 60 a solo 32 g/km.

Las versiones Active incorporan un cargador de corriente alterna de 3,3 kW, que permite cargar por completo la batería desde el 15% en poco menos de tres horas. Por su parte, los acabados Boost, Comfort y Sport aumentan esta potencia en corriente alterna hasta los 6,6 kW e incluyen capacidad de carga rápida en corriente continua de 39 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% de la capacidad de la batería de 18,3 kWh en sólo 26 minutos.

Cuatro niveles de acabado, todos ellos con tecnología y equipamiento de vanguardia

El DOLPHIN G DM-i llega al mercado con una gama compuesta por tres niveles de acabado principales y una versión Sport que añade una imagen diferenciada a la versión Comfort. La gama empieza con el acabado Active, asociado a la Blade Battery de menor capacidad (7,42 kWh), que ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de 40 km2 y una autonomía total conjunta de 1.020 km2. Cuenta de serie con llantas de aleación de 16”, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera y ópticas (delanteras, traseras e iluminación de conducción diurna) con tecnología LED.

En el habitáculo, la completa dotación de serie incluye un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,1” (25,7 cm) con control por voz inteligente, Android Auto y Apple CarPlay, una instrumentación digital de 8,8” (22,4 cm), climatizador automático, tapicería de tela, asientos delanteros con ajuste manual (de seis posiciones para el conductor y cuatro para el acompañante) y dos puertos USB delanteros.

El salto al nivel Boost implica el cambio a la Blade Battery de mayor capacidad, con 18,3 kWh, lo que aumenta la autonomía eléctrica del DOLPHIN G DM-i hasta los 105 km2 y su autonomía total conjunta hasta los 1.040 km2. Esta versión incorpora una pantalla de infoentretenimiento más grande, de 12,8” (32,5 cm), y añade asientos delanteros y volante calefactables, retrovisor interior con función antideslumbramiento automática, retrovisores exteriores plegables eléctricamente e iluminación ambiental adaptativa en el habitáculo. El equipamiento se completa con una superficie de carga inalámbrica de 15 W para smartphones, salidas de aire y puertos USB de carga en las plazas traseras y un sistema de sonido más potente con ocho altavoces.

El acabado Boost también introduce la tecnología Vehicle-to-Load (V2L), una característica sumamente ingeniosa para un utilitario que permite alimentar dispositivos externos lejos de casa: desde una cafetera o un ordenador portátil hasta guirnaldas de luces o incluso una parrilla eléctrica portátil.

El DOLPHIN G DM-i Comfort introduce elementos de equipamiento de segmentos superiores. Entre ellos destacan el Head-Up Display con proyección panorámica en el parabrisas, el techo panorámico con cortinilla regulable eléctricamente, las luces de bienvenida en los retrovisores exteriores, una tapicería que combina tela y cuero vegano, la regulación eléctrica y ajuste lumbar eléctrico para el asiento del conductor, una cámara de visión de 360° y unas llantas de aleación de 18”. Además, el sistema de infoentretenimiento integra el ecosistema de Google (con Google Maps y Google Assistant), lo que permite instalar aplicaciones adicionales como juegos o plataformas de streaming multimedia.

Por último, el DOLPHIN G DM-i Sport toma como base el equipamiento del acabado Comfort y añade detalles de diseño para lograr una imagen aún más sugerente y agresiva. Incorpora unos discretos logotipos específicos, llantas de aleación de 18” oscurecidas y una tapicería bitono exclusiva con paneles de los asientos en tejido de tipo ante de estilo deportivo.

Sistemas de seguridad de categorías superiores, ahora en el segmento B

El compromiso de BYD con la seguridad es firme y, a pesar de sus dimensiones compactas, el DOLPHIN G DM-i cuenta con un completo despliegue de sistemas de asistencia a la conducción. Todas las versiones incluyen de serie sensores de aparcamiento delanteros y traseros; además, los acabados Active y Boost añaden cámara de visión trasera, mientras que los modelos Comfort y Sport elevan esta función ofreciendo visión de 360° para garantizar un control total del entorno.

Todos los niveles de acabado incluyen de serie control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril. Asimismo, cuenta con alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con función de frenada automática, detector de ángulo muerto, sistema de monitorización del conductor y alerta de apertura de puertas.

Ya a la venta desde 18.700 euros1, con las primeras entregas previstas para finales de junio en BYD Caetano

El DOLPHIN G DM-i se ofrece en cuatro colores metalizados (Skiing White, Time Grey, Obsidian Black y Ocean Blue), además de un acabado sólido en Oxford White y otro perlado Orange Sunset. Las versiones Active, Boost y Comfort están disponibles con el interior en negro o gris, mientras que en el acabado Sport se puede elegir entre una combinación de negro y naranja o negro y azul.

El DOLPHIN G DM-i Active está disponible desde 18.700 euros1 con la promoción de BYD, las ayudas del Plan Auto+ y el descuento por financiación incluidos, mientras el Boost parte de los 21.376 euros1, el Comfort de los 22.846 euros1 y el Sport de los 23.826 euros1 con las mismas condiciones.