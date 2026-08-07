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"Que Dios nos coja confesados" la opinión de los aficionados sobre la pretemporada de Betis y Sevilla

La redacción de deportes de Onda Cero Sevilla ha salido a la calle para pulsar el sentir de las aficiones de Sevilla FC y Real Betis tras el trabajo estival. En ambos sectores de la ciudad se respira optimismo, aunque con matices bien distintos: mientras en Nervión aprueban las buenas sensaciones pero exigen refuerzos urgentes en el mercado, en Heliópolis la ilusión se desborda gracias al buen juego del equipo, a la espera de refrendarlo en un inicio liguero de máxima exigencia.

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"Que Dios nos coja confesados" la opinión de los aficionados sobre la pretemporada de Betis y Sevilla
"Que Dios nos coja confesados" la opinión de los aficionados sobre la pretemporada de Betis y Sevilla | IA

Onda Cero sale a la calle para pulsar la opinión de ambas aficiones y hay un punto claro de encuentro: tanto sevillistas como béticos hacen un balance positivo de la pretemporada de sus equipos.

Por un lado, en el Sevilla FC, la afición aprueba el trabajo realizado sobre el césped, pero mantiene la exigencia en las oficinas. La hinchada reclama la llegada de más refuerzos, priorizando la contratación del tan ansiado delantero centro y de un mediocampista organizador cuya incorporación parece cada vez más cercana. "Deberían fichar a mucha gente en muy poco tiempo para formar un equipo competitivo pero bueno, que Dios nos coja confesados" declaró un aficionado sevillista.

Por otro lado, en el Real Betis se respira un ambiente de notable optimismo e ilusión, respaldado por las buenas sensaciones y el vistoso juego desplegado en los amistosos. Sin embargo, los béticos prefieren mantener los pies en el suelo: son conscientes de que la verdadera prueba de fuego será el debut liguero frente a la Real Sociedad, un choque exigente que determinará si los brotes verdes de este verano se traducen en un rendimiento competitivo real.

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