La atención especializada, clave en el seguimiento de pacientes con enfermedades infecciosas cada vez más complejas

Las enfermedades infecciosas representan un importante reto para el sistema sanitario debido a la creciente complejidad de su diagnóstico y tratamiento, así como de su seguimiento. Actualmente, existe una tendencia ascendente. La tendencia ascendente actual observada en la incidencia de distintas infecciones destaca un aumento de pacientes con procesos infecciosos complejos, en su mayoría, patologías que requieren de un seguimiento prolongado. Ante esta situación, los expertos ponen de manifiesto la necesidad de contar con unidades especializadas capaces de ofrecer una atención integral y coordinada.

Con el objetivo de dar respuesta a esta creciente demanda asistencial, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha puesto en marcha una consulta especializada en Enfermedades Infecciosas destinada al seguimiento de pacientes con patologías infecciosas complejas. Este nuevo servicio permitirá ofrecer una atención especializada y personalizada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa, así como reforzar la coordinación con el resto de las especialidades médicas y quirúrgicas del centro.

El doctor Nicolás Merchante, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, sostiene que la apertura de esta consulta especializada responde a un contexto marcado por la creciente complejidad de las enfermedades infecciosas. “Factores como el aumento de las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, el uso cada vez más frecuente de terapias inmunosupresoras y procedimientos invasivos, así como la aparición de nuevos patógenos emergentes en un mundo cada vez más globalizado, están transformando el abordaje de estas patologías”, subraya el doctor, a lo que añade que este contexto cada vez más complejo acrecenta la necesidad de contar con profesionales con una elevada formación y capacitación para atender de forma integral estos procesos.

A esta situación se suma el incremento sostenido de determinadas enfermedades infecciosas en los últimos años. El doctor Merchante subraya especialmente el aumento de las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos de uso común, así como el crecimiento notable de las infecciones de transmisión sexual. Además, los avances en ámbitos como la oncología o la cirugía han permitido aumentar la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes, aunque también han favorecido la aparición de situaciones clínicas más complejas, asociadas en ocasiones a un mayor riesgo de infecciones o a la reactivación de enfermedades previas, como la tuberculosis.

Por todo ello, la nueva consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ofrecerá atención especializada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa, permitiendo el seguimiento de procesos complejos, tales como infecciones urinarias de repetición, endocarditis infecciosa, bacteriemias, espondilodiscitis, infecciones postquirúrgicas o infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por VIH), entre otras muchas, y garantizando una atención integral al trabajar de forma coordinada con el resto de los servicios médicos y quirúrgicos del hospital. “Contar con una consulta monográfica contribuye a mejorar los procesos diagnósticos, adecuar los tratamientos y mejorar el pronóstico de las infecciones”, afirma el doctor Merchante, quien considera que este recurso era necesario para responder al aumento de la demanda asistencial y a la complejidad actual de estas patologías.