La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla reconoce la investigación y celebra la humanización y el compromiso social en su gala anual

La gala estuvo presentada por Emi Huelva, hermana de Elena Huelva, cuyo testimonio sigue ayudando a muchas personas. Emi recordó durante su intervención el ejemplo de Elena y también recordó “la importancia de cuidar a quienes investigan en nuestro país” y subrayó que “la investigación en cáncer es vida”, un mensaje que marcó el tono de una noche dedicada a la ciencia y a las personas.

Sevilla, un territorio que impulsa ciencia: casi un millón de euros en investigación

La directora científica de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, Marta Puyol, abrió el bloque dedicado a la investigación destacando que la Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España, con más de 3.000 investigadores, 160 centros y presencia en 38 provincias. Solo en 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha adjudicado[SH1.1] a nivel nacional 40 millones de euros en 282 nuevas ayudas, consolidando su liderazgo en financiación independiente de investigación oncológica.

En la provincia de Sevilla, la apuesta por la ciencia se ha traducido en 2025 [SH2.1]en 13 ayudas que suman una inversión global de 964.047,23 €, [SH3.1]destinadas a impulsar proyectos desarrollados en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) y en la Universidad de Sevilla.

La entrega de diplomas permitió conocer de cerca el talento que se está gestando en la provincia. El Dr. Andrés Joaquín López, investigador de CABIMER, recibió una de las ayudas más relevantes por un proyecto que propone una nueva estrategia para proteger tejidos sanos durante los tratamientos antitumorales, con el objetivo final de reducir efectos secundarios[SH4.1]. Con una financiación de 399.465,69 [SH5.1]€, su investigación busca diseñar moléculas PROTACs capaces de reducir la toxicidad de las terapias sin comprometer su eficacia, un avance que podría transformar la calidad de vida de pacientes oncológicos.

También en CABIMER desarrolla su trabajo la Dra. María Elena López, que recibió una ayuda de 220.000 € a 4 años para investigar nuevas vías de tratamiento que permitan frenar la capacidad adaptativa del cáncer de mama y prevenir recaídas y metástasis. Su proyecto combina tecnología, biología molecular y una visión profundamente orientada al impacto clínico.

El talento joven también tuvo un papel protagonista. Los investigadores predoctorales Álvaro Ruiz, Jorge Martín Montalvo (ambos de CABIMER) y Francisco Javier Mendoza (Universidad de Sevilla) recibieron ayudas de 4 años de 110.660 € cada uno para avanzar en líneas de investigación clave: la metástasis en cáncer de mama, nuevos tratamientos para el glioblastoma y la detección temprana del cáncer de páncreas, respectivamente. A ellos se sumó Alejandro Ibáñez, estudiante en prácticas de CABIMER, que recibió una ayuda para realizar las prácticas en el centro.

Tras la entrega, el Dr. Andrés Joaquín conversó brevemente con la presentadora sobre el impacto de su proyecto. Subrayó que “reducir la toxicidad sin perder eficacia no es solo un reto científico, sino una necesidad urgente para mejorar la vida de los pacientes”. También destacó que el apoyo de la AECC “permite afrontar preguntas que pueden cambiar el futuro del cáncer”.

Galardones Contra el Cáncer 2026: historias que transforman vidas

La segunda parte de la gala estuvo dedicada a los Galardones Contra el Cáncer 2026, que reconocen la labor de personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, acompañan, cuidan, investigan y hacen posible que la AECC llegue donde más se la necesita.

El primer reconocimiento fue para el Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, cuya labor en entornos rurales demuestra que la humanización no es un concepto, sino una forma de estar con las personas. Su atención domiciliaria, su sensibilidad y su coordinación con la AECC han convertido cada intervención en un acto de dignidad y acompañamiento integral.

En la categoría Apoyo a la AECC, la empresa Fabrienvaf Nuca SL – El Milagritos fue distinguida por su compromiso empresarial real y transformador. Su apoyo económico, su implicación en la difusión de los servicios de la Asociación y su participación en el pilotaje del protocolo laboral para personas con cáncer han demostrado que la responsabilidad social puede cambiar vidas.

El galardón de Investigación recayó en Daniel Gómez Cabello, cuyo proyecto sobre biomarcadores de daño en ADN en biopsia líquida abre nuevas vías para mejorar la radioinmunoterapia en cáncer de pulmón. Su trayectoria, marcada por una motivación personal profundamente vinculada a la enfermedad, emocionó al público.

En Innovación y Progreso, la investigadora Mónica Santana Hernández, acompañada por sus coautoras Rocío Aguilar Caro y Beatrice Van der Heijden, fue reconocida por un estudio pionero sobre la reincorporación laboral de personas supervivientes de cáncer. Su investigación, liderada por Santana, aborda uno de los grandes retos invisibles de la supervivencia y se alinea con la estrategia de la AECC para garantizar que nadie pierda su proyecto de vida.

El galardón Profesional Clínico distinguió al Servicio de Urología del Hospital Virgen del Rocío, un equipo que atiende cánceres de alta incidencia, pero baja visibilidad social, especialmente en hombres. Con más de 150 cirugías de próstata al año mediante técnicas mínimamente invasivas y robot Da Vinci, su labor combina excelencia técnica y sensibilidad humana.

Por último, en Divulgación y Conocimiento, la oncóloga digestiva Mariló Mediano, del Hospital Virgen Macarena y fundadora de GEODA, fue reconocida por transformar la manera de comunicar la oncología digestiva. Su capacidad para unir rigor científico y cercanía ha permitido que pacientes y familias comprendan mejor su proceso y tomen decisiones informadas.

Un cierre institucional que reafirma el compromiso de Sevilla

El acto concluyó con las intervenciones de Mariló Mediano, en representación de las personas galardonadas; Jesús Maza Burgos, presidente de AECC Sevilla; Blanca Gastalver, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Toscano, delegado del Gobierno en Sevilla; y Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

En su intervención, Jesús Maza recordó que “gracias al trabajo de investigadores estamos consiguiendo acercarnos al objetivo del 70% de supervivencia en cáncer en 2030”. Subrayó también que actos como este “reconocen el compromiso de personas e instituciones que caminan a nuestro lado, haciéndonos más fácil, más humano y llevadero el trabajo que cada día realiza la Asociación Española Contra el Cáncer”.

Maza destacó además que la AECC Sevilla cuenta con puntos de atención psicológica en 20 municipios, donde en 2025 se atendió a 3.284 personas, mil más que el año anterior, demostrando que la cercanía importa y que la sociedad sevillana confía en la Asociación.