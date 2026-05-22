Los Arcos se llena de ritmo k-pop con “k-power”, el musical que triunfa en Madrid

Tras su éxito en el Teatro Calderón de Madrid, donde agotó entradas durante su programación entre enero y marzo, esta producción inspirada en la exitosa serie de Netflix “Las Guerreras K-Pop” llega ahora a Centro Comercial Los Arcos con un formato abierto y gratuito para todos los públicos. El espectáculo, que tendrá lugar en la planta baja del centro y contará con una duración aproximada de 70 minutos, narra la historia de Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda Huntr/X, que deberán enfrentarse a la boyband demoníaca de los Saja Boys.

El acceso al concierto será libre y gratuito hasta completar aforo, reforzando así la apuesta de Los Arcos por acercar propuestas culturales y de entretenimiento de primer nivel a sus visitantes.

Además del espectáculo principal, la jornada se completará con distintas actividades paralelas que convertirán Los Arcos en un auténtico punto de encuentro para los amantes del universo K-Pop. Entre las propuestas destacan un Glitter Bar infantil con maquillaje temático para miembros del club de fidelización del centro, disponible de 10:30h a 14:30h; un Meet C Greet exclusivo con los protagonistas del musical, donde los asistentes podrán fotografiarse con los artistas en un photocall especial mediante reserva previa en la APP de Los Arcos y con aforo limitado a 300 familias; así como menús especiales inspirados en la cultura K-Pop que algunos operadores de restauración ofrecerán durante la semana previa al evento.

Con iniciativas como esta, Los Arcos continúa evolucionando hacia un espacio donde las compras conviven con la cultura, la música, el ocio familiar y las experiencias en directo, ofreciendo propuestas diferenciales para todos los públicos y reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos de ocio de la ciudad.