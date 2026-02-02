La AEPS celebra la Gala 2026

El evento, que contó con la asistencia de más de 250 personas, tuvo lugar en el emblemático espacio Puerto de Cuba – Café del Río, a orillas del Guadalquivir, y estuvo presentado por la periodista Alejandra Cosgaya, de PTV Televisión. La gala contó con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, Turismo de Sevilla, CONTURSA, GLOBAL y SQUIRREL con la presencia de profesionales de la comunicación, la publicidad, representantes institucionales y del tejido empresarial sevillano.

Durante el acto, el presidente de la AEPS, Salvador Toscano Sotelo, destacó el crecimiento desarrollado por la asociación que ha superado las 45 empresas asociadas, así como el papel de esta organización como entidad defensora del sector publicitario en Sevilla. Toscano agradeció especialmente el compromiso de los asociados y su implicación constante en la dignificación y fortalecimiento de la actividad publicitaria.

Premios Comunicación AEPS 2026

En esta edición, la AEPS rindió un especial homenaje al mundo de la comunicación en Andalucía, reconociendo trayectorias y aniversarios significativos de medios que son referencia en su ámbito:

Premio Comunicación AEPS 2026 a Onda Cero, por sus 35 años de trayectoria, destacando su papel como referente radiofónico, su vocación de servicio público, la pluralidad informativa y su estrecha conexión con la realidad local y regional andaluza.

Premio Comunicación AEPS 2026 a MuchoDeporte, con motivo de su 25 aniversario, por su cuarto de siglo de información deportiva rigurosa, su apuesta por la innovación y su contribución a la difusión de la cultura deportiva en Sevilla y Andalucía.

Premios Empresa AEPS 2026

La Gala puso también en valor a empresas que, a través de su trayectoria, innovación y apuesta por la comunicación, contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de Andalucía:

Inés Rosales (115 años), marca histórica andaluza y ejemplo de cómo tradición, innovación y creatividad publicitaria pueden convivir con éxito a nivel nacional e internacional.

INSUR (80 años), referente del sector inmobiliario, por su contribución sostenida al desarrollo urbano y económico de la región y su histórica vinculación con la publicidad sevillana.

Caja Rural del Sur (25 años), entidad financiera cooperativa clave en Andalucía, reconocida por su crecimiento, compromiso territorial y clara apuesta por la comunicación y la publicidad bien entendida.

TUSSAM (50 años), empresa pública esencial para la ciudad de Sevilla, destacada por su papel como elemento de cohesión social, movilidad sostenible y servicio público a la ciudadanía.

Premio Especial AEPS IDEÓN 2026

Como cierre a la entrega de galardones, la AEPS concedió el Premio IDEÓN 2026 a Marina Ramos, profesora de Creatividad Publicitaria en la Facultad de Publicidad de Sevilla, en reconocimiento a su destacada trayectoria docente, su dedicación a la formación de nuevas generaciones de profesionales publicitarios y su contribución al futuro del sector en Andalucía.

El acto fue clausurado con la intervención institucional de la Delegada del Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, quien puso en valor la importancia de la publicidad y la comunicación como motores de desarrollo económico, cultural y social de la ciudad.

La Gala concluyó con la tradicional foto de familia de los premiados junto a la Junta Directiva de la AEPS y un cóctel de celebración, que permitió seguir compartiendo este Día de la Publicidad en un ambiente de encuentro y compañerismo entre profesionales del sector.