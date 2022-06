ESTA SEMANA EN 'EL CONSULTORIO'

¿Sientes presión con la llegada de las vacaciones?

Aunque nos llevamos todo el año esperando las vacaciones, éstas no son siempre un período precisamente de paz y tranquilidad, también son por sí mismas un componente generador de estrés y ansiedad. Entre otras cosas pueden provocar discusiones entre las parejas, sobre los destinos y las maneras de realizar las vacaciones, el alojamiento, el presupuesto a invertir, los días, las actividades, el equipaje, etc. Además, cuando llega el día ansiado, nuevamente el estrés se dispara debido al momento del desplazamiento, donde el nerviosismo y la irritabilidad son la norma. Esto es así porque surge el estrés de no querer perder el avión, se desea evitar el atasco, etc. Y, además, se sufre el agotamiento de viajes largos, tanto física como mentalmente. En otras palabras, el síndrome vacacional ocurre cuando no podemos adaptarnos al día a día del periodo vacacional, ya que esto implica tener que dejar a un lado la rutina cotidiana. Esto da lugar a estrés y ansiedad. Algunas investigaciones ponen de manifiesto incluso que después de las vacaciones se producen un gran número de divorcios. Entre otras cosas, las parejas que están en crisis pueden ver acelerado su proceso por el estrés de las vacaciones. (Información extraída de www.psicoglobal.com). También nos genera ansiedad la presión de tener que viajar sí o sí, hacer grandes planes o imponerse el objetivo de pasarlo bien a toda costa. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado de todas estas situaciones con nuestro psicólogo de cabecera Buenaventura del Charco. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.