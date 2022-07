Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Cuando lo importante es el contexto

Hay veces en que la noticia no es lo más importante. Como hoy. No debería encabezar los titulares el proyecto elegido para el nuevo Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. Da lo mismo cuál sea, por más suspicacias que la elección genere. 47 años hace que se construyera el campo. 47 años sin que, salvo lavados varios de cara, se haya hecho reforma alguna de las de verdad; de las de cambiar los graderíos o poner cubiertas nuevas. Los que tengan cierta edad piensen en el aspecto que tenía el estadio del equipo de sus amores, el que sea, en la década de los 80. Búsquenlo aunque sea en Google o en algún álbum de cromos si los conservan. Y después, mírenlo ahora. En algunos casos, ni se parecerá. Hoy es el día 1 en Marbella para que también podamos ver, en 2024 si todo va bien, ese cambio. En 2024 decimos; 49 años habrán pasado entonces. No parece tan difícil.