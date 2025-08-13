La Junta de Gobierno Local aprueba la ampliación de La Cañada

La ampliación de La Cañada, que contará con una inversión privada de más de 12 millones de euros, se hará en la zona del parking de la tienda Fnac y será de aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Aunque no se tiene mucha información del proyecto, se ha dado a conocer que el parking subterráneo también se ampliará. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero.
En cuanto a los convenios de colaboración de la Delegación de Derechos Sociales con esas ocho asociaciones, la partida asciende a los 260.000 euros. El objetivo, según ha explicado la concejala del ramo, Isabel Cintado, respaldar la encomiable labor del tejido social de la ciudad.
En la Junta de Gobierno local también se ha dado cuenta de las licencias urbanísticas aprobadas en julio. Ascienden a 17 millones de euros, lo que supone, según Romero, más de medio millón de euros que el Ayuntamiento destinará a recursos públicos.