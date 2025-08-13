La Junta de Gobierno Local aprueba la ampliación de La Cañada

La ampliación de La Cañada, que contará con una inversión privada de más de 12 millones de euros, se hará en la zona del parking de la tienda Fnac y será de aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Aunque no se tiene mucha información del proyecto, se ha dado a conocer que el parking subterráneo también se ampliará. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero.

En cuanto a los convenios de colaboración de la Delegación de Derechos Sociales con esas ocho asociaciones, la partida asciende a los 260.000 euros. El objetivo, según ha explicado la concejala del ramo, Isabel Cintado, respaldar la encomiable labor del tejido social de la ciudad.

En la Junta de Gobierno local también se ha dado cuenta de las licencias urbanísticas aprobadas en julio. Ascienden a 17 millones de euros, lo que supone, según Romero, más de medio millón de euros que el Ayuntamiento destinará a recursos públicos.

Plan integral de control contra el mosquito del Nilo en Monda

Monda, municipio de la Mancomunidad y del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, blinda su salud pública con un plan integral de vigilancia y control contra el mosquito del Nilo.

Pionero en la comarca, y en nivel de riesgo medio, cuenta con más de 9.000 euros de inversión y se estructura en sendas fases, una para el próximo invierno y la segunda en verano con visitas, controles y desinfecciones periódicas.

La medida se implementa después de que la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga trasladasen a los ayuntamientos las medidas a adoptar en función de su nivel de riesgo.

El plan se centra, además, en el control directo de las poblaciones de mosquitos y cuenta con una campaña de prevención.