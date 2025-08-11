MÁS DE UNO MARBELLA 08:20. LUNES, 11 DE AGOSTO DE 2025

La plataforma en Defensa de la Ciudad Residencial de Tiempo Libre presentará un recurso a la licitación de la Junta

El acuerdo permite la cesión de ese espacio por los próximos 75 años. El Ayuntamiento de Marbella todavía tiene que modificar el uso de este terreno para la futura creación de un hotel.

Redacción

Marbella |

Gonzalo Fuentes es un representante de la plataforma. Informan de que agotarán todas las medidas legales para que este bien siga siendo de los ciudadanos. También han presentado denuncia en Fiscalía y el Defensor del Pueblo Andaluz ya ha abierto expediente.

Avanzan las obras de emergencia de Río Verde

Las obras de emergencia del cauce de Río Verde se encuentran al 50% de su ejecución. Los trabajos contemplan la limpieza del enclave, la eliminación de barreras trasversales y la erradicación de especies exóticas. Con esta actuación, que también pretende favorecer la vegetación autóctona, se pretende mejorar la capacidad hidráulica y prevenir el riesgo de posibles inundaciones. El concejal del ramo, Diego López, señala la importancia de los trabajos, que son desde hace poco competencia del Ayuntamiento de Marbella

Las obras finalizarán en septiembre y se están ejecutando en una superficie de 32 hectáreas.

