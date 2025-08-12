Los trabajadores del hotel Guadalpín Banús confían en la vista judicial de noviembre

En lo que depositan ahora la esperanza es en una vista que se celebrará en noviembre y en la que se revisará la linde de cada propietario para ver si hay alguna zona cerrada que pertenezca a los que sí están explotando los bienes.

Ahora mismo hay alrededor de 60 trabajadores fijos y el resto en ERTE rotativo según necesidades de servicio.

Comportamientos incívicos en las playas

ProDunas Marbella denuncia acampadas ilegales, botellones y abandono de basura en la mayor parte del litoral marbellí, especialmente en el entorno de Real de Zaragoza.

Es, según asegura en Onda Cero la presidenta de la asociación, Susanne Stamm, la primera vez que se da una situación de este tipo en nuestras playas, por lo que pide a la ciudadanía que colabore informando a las autoridades de compartimientos incívicos que pueden poner en riesgo la biodiversidad de la zona.

Dice que es una conducta que se está reproduciendo en prácticamente todas las playas del municipio y recuerda que las dunas son espacios naturales protegidos.