EL AVANCE DEL PÓDCAST CON CONCHA MONTES, ENRIQUE BELLVER Y PACO LORENTE

La Gastronomía en Onda Cero, con Sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial

“Donde no hay vino, no hay amor” es la sentencia de Eurípides que ilustra la filosofía de Bodega Huerto de la Condesa, del ingeniero de Caminos y ahora bodeguero Luis Cepedano. Es el invitado, junto con el joven chef marbellí Carlos Cabello, que dirige los fogones de Casa Eladio, de la tertulia de nuestra audible semanal La Gastronomía. Nos acompañan también los críticos gastronómicos Enrique Bellver y Paco Lorente, que no olvida firmar una de sus recetas magistrales. Todo ello en un menú con mucho Sabor a Málaga.

Concha Montes