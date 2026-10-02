La Universidad Europea de Andalucía reúne en Málaga referentes internacionales de la nutrición deportiva y las ciencias del ejercicio

La Universidad Europea de Andalucía acoge estos días en Málaga el congreso ISSN Europe 2026 + SIDANE VIII, una cita científica internacional que reúne a investigadores, profesionales de la salud, especialistas en nutrición deportiva y expertos en ciencias del ejercicio para compartir los últimos avances en investigación, rendimiento deportivo y salud. Organizado conjuntamente por la Universidad Europea de Andalucía, DBSS y la International Society of Sports Nutrition (ISSN), el encuentro convertirá durante tres jornadas al campus de Málaga en un espacio de intercambio de conocimiento científico y colaboración internacional. La ISSN es la entidad de referencia mundial en nutrición deportiva, reconocida por sus publicaciones científicas, sus estándares de práctica clínica y la organización de eventos académicos de alto nivel.

Tras el éxito de su primer congreso europeo celebrado en Milán en 2025, el ISSN European Conference 2026 se desarrolla en el marco de SIDANE VIII, un evento académico en ciencias del ejercicio y nutrición deportiva impulsado por DBSS y la Universidad Europea que fomenta la cooperación internacional y la aplicación práctica del conocimiento en deporte y salud.

“Acoger un evento de esta dimensión internacional refuerza el papel de la Universidad Europea de Andalucía como punto de encuentro para la generación y difusión del conocimiento científico. Nuestro objetivo es seguir creando espacios donde investigadores, profesionales y estudiantes puedan compartir evidencias, experiencias y soluciones innovadoras para afrontar los retos actuales del deporte, la salud y el ejercicio físico”, destaca Alejandro Camps, director del Departamento de Fisioterapia y Ciencias del Deporte de la Universidad Europea de Andalucía.

La programación reúne a expertos procedentes de universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos, República Checa, Colombia, México y Argentina, que abordarán algunas de las cuestiones más relevantes y actuales del ámbito de la nutrición deportiva y el rendimiento humano. Entre los ponentes destacan investigadores de reconocido prestigio internacional como el Dr. José Antonio, fundador de la ISSN y profesor de Nova Southeastern University; Richard Kreider, de Texas A&M University; Scott Forbes, de Brandon University; Shawn Arent, de University of South Carolina; Antonio Paoli, de la Universidad de Padova; Natalia Balagué, del INEFC Barcelona; Juan del Coso, de la Universidad Rey Juan Carlos, o Manuel García Sillero, de la Universidad Europea de Andalucía, entre otros especialistas de referencia internacional

A lo largo del congreso se abordarán temas como el papel de la proteína y la creatina en el ejercicio físico, los biomarcadores aplicados al rendimiento, los probióticos en el deporte, el envejecimiento activo, la dieta cetogénica, la salud metabólica, la composición corporal, la nutrición en el deporte de alto rendimiento o la evaluación científica de los suplementos deportivos.

Asimismo, el encuentro dedica un espacio destacado a la investigación emergente mediante la presentación de comunicaciones científicas en formato oral y póster. Los trabajos aceptados serán publicados en el Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN), una de las publicaciones científicas de referencia en el ámbito de la nutrición deportiva.