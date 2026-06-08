La UNIA proyecta el documental Océanos en la Sede Tecnológica de Málaga

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) se suma a la celebración del Día Internacional de los Océanos con la proyección en su Sede Tecnológica de Málaga del documental Océanos, con David Attenborough.

Esta actividad, organizada por la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza, se celebra el próximo lunes, 8 de junio, a las 17.00 horas, en la Sede de El Puerto de la UNIA.

Se ha organizado en formato cinefórum, es decir, que tras la proyección del documental tendrá lugar un coloquio, moderado por Julio de la Rosa, del Aula del Mar CEI de la Universidad de Granada (UGR), en el que participan Nieves Cruz, de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; Pilar Marín, de la UICN-Med; Jesús Bellido, del Comité Español de la UICN, y Raquel Sánchez de Pedro, de Todobarro Soluciones SL.

El objetivo de la misma es generar un espacio de encuentro, análisis y diálogo en torno a la protección de los océanos y la sostenibilidad ambiental.