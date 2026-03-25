Todo preparado en Alhaurín de la Torre para el inicio de la Semana Santa 2026

La Semana Santa de Alhaurín de la Torre 2026 está a solo unos días de arrancar. Los Servicios Operativos y demás departamentos del Ayuntamiento ultiman los trabajos de mejora y acondicionamiento de las calles y rincones por los que discurrirán las procesiones este año, que presentan importantes estrenos y novedades en los itinerarios, incluyendo el paso de algunos cortejos por la avenida de España, recientemente remodelada.

Las cofradías, hermandades y grupos parroquiales del municipio ya lo tienen todo listo y preparado tras un año de intenso trabajo para que sus desfiles procesionales sean de nuevo un momento de recogimiento, devoción y expresión de fe en la calle.

Pollinica

La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, la Pollinica, abre el tiempo procesional con el traslado de sus imágenes desde la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción hasta la Finca Municipal El Portón el Viernes de Dolores (27 de marzo) a las cinco y media de la tarde. El itinerario incluye su paso un año más por el barrio de Las Palmillas, donde los niños y niñas del CEIP San Juan recibirán a las sagradas imágenes con el canto de 'Pescador de Hombres'.

Esta cofradía saldrá a las calles la mañana del Domingo de Ramos, a las diez y media, partiendo de la Finca Municipal El Portón para recorrer Juan Carlos I, Doctor Fleming, la nueva Avenida de España, Plaza de San Sebastián y Málaga hasta el templo. Al igual que el pasado año, una importante representación del Cuerpo Nacional de Policía desfilará en el cortejo. La principal novedad de la Pollinica es el nuevo retablo con el que cuentan desde hace poco más de un mes en la Parroquia y que se ha llevado la mayor parte de los esfuerzos de la cofradía este año.

Amargura

El Grupo Parroquial de Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura protagonizará el Martes Santo alhaurino con la salida por segundo año consecutivo desde la Parroquia de San Sebastián de su cortejo procesional, al estar constituida como grupo parroquial.

La cruz guía se pondrá en la calle a las cinco de la tarde y, como novedad, en la misma Plaza de la Concepción se pondrá en escena la representación de la Cena del Señor. La Banda Municipal de Música acompaña por primera vez a la Virgen de la Amargura que recorrerá Eduardo Ocón, Málaga, Plaza de San Sebastián, Álamos, Doctor Gálvez Ginachero, Doctor Fleming, Punto Industrial y Gustavo Adolfo Bécquer hasta la capilla del Cementerio Municipal.

El traslado de ida desde la Capilla a la Parroquia será el Sábado de Pasión, 28 de marzo, a las cinco de la tarde bajando por Gustavo Adolfo Bécquer y la Avenida de España.

Moraos

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, protagonizan primero el traslado claustral de sus imágenes la noche del Lunes Santo a las diez en el interior de la Parroquia de San Sebastián. Quedarán así entronizados para el Jueves Santo, día grande para la hermandad. Ese día, a la una de la tarde habrá un desfile del Cuerpo de Regulares que participa en el cortejo desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia, donde habrá una ofrenda floral.

Por la tarde, a las cinco, la Plaza de España acoge la celebración de una parada militar con la presencia de Regulares y Guardia Civil con un homenaje a los caídos. Seguidamente, se producirá el pasacalles de bandas hasta la Iglesia de donde partirá el cortejo a las siete de la tarde para recorrer un nuevo itinerario que incluye Cantarranas, Málaga, Plaza de San Sebastián, Avenida de España, Doctor Fleming, Juan Carlos I y de nuevo la Plaza de San Sebastián donde se producirá el momento de la bendición del Nazareno antes de su encierro. Como novedad, los Moraos, además de su paso por Avenida de España, incorporan la túnica para sus hombres de trono por primera vez en Semana Santa.

Verdes

Ya el Viernes Santo, la Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, viven su día grande de manera muy intensa. Así, a las nueve de la mañana se inicia el piadoso Via Crucis con la imagen del Santísimo Cristo desde la parroquia hasta su Casa Hermandad en la calle Palacio de Oriente por el entorno de la Iglesia y bajada por Mirador de Bellavista.

A las doce del mediodía se inicia en la Casa Hermandad la guardia de honor por parte de los caballeros legionarios al Cristo de la Vera Cruz hasta las cinco de la tarde, cuando harán su entrada en el centro histórico las bandas de música que participan en la procesión. Seguidamente, a las seis menos cuarto de la tarde, la Legión traslada la imagen del Cristo de vuelta al templo parroquial pasando por Mezquita, Mirador de Bellavista, Plaza de San Sebastián y Málaga hasta la Plaza de la Concepción, donde antes de ser entronizado, se producirá un homenaje a los caídos en esa misma plaza con motivo del trigésimo aniversario del Cristo de la Vera Cruz.

A las ocho y media comienza la procesión por las calles alhaurinas para recorrer Cantarranas, Málaga, Plaza de San Sebastián, Ermita, Plaza de Santa Ana, Real, Juan Carlos I, Málaga y de nuevo la Plaza de la Concepción para su encierro. Después de décadas con la Legión, tras el trono del Santísimo Cristo de la Vera Cruz pondrá los sones musicales la Agrupación Musical Virgen de la Oliva, de Vejer de la Frontera (Cádiz), dentro de las novedades y momentos especiales organizados este año por el XXX aniversario de la bendición de su talla.

Resucitado

Por último, el Domingo de Resurrección, el Santísimo Cristo Resucitado pondrá el broche final a la Semana Santa con la procesión que partirá a las once de la mañana para discurrir por Eduardo Ocón, Málaga, Plaza de San Sebastián, Ermita, Plaza de Santa Ana, Real, Pasaje de San Cristóbal, Doctor Fleming, Avenida de España, Plaza de San Sebastián y Málaga hasta el encierro en la Parroquia de San Sebastián. Un desfile que este 2026 estará organizado por los Moraos y que contará con los miembros de 'Bajo un sentimiento' como portadores de trono.