El malagueño Curro Rodríguez, entre los 100 emprendedores más destacados del país

La prestigiosa revista Emprendedores ha incluido al malagueño Curro Rodríguez en su selección anual de los 100 emprendedores más destacados de España en 2026, un reconocimiento que viene a respaldar una trayectoria empresarial forjada durante décadas a golpe de reinvención, perseverancia y una visión pionera del negocio sostenible.

Con motivo de estos reconocimientos, Emprendedores celebró la gala ‘Lxs 100 emprendorxs’ en el Cupra City Garage Madrid este pasado 26 de mayo. En el transcurso de la misma, Rodríguez participó en la mesa redonda del evento, que contó con algunos de los emprendedores más relevantes del ranking de 2026.

En dicho coloquio, Curro Rodríguez compartió ante el público su historia personal, los retos superados y las claves que han marcado su recorrido al frente de proyectos empresariales en sectores muy diversos.

Curro Rodríguez aparece, de esta manera, entre las cien fichas de la publicación ‘Lxs 100 emprendedorxs’. En ella, Rodríguez expresa, entre otras reflexiones que “hacer crecer una empresa es lo más fácil. Lo realmente difícil es llevar a una empresa de cero a tener un producto validado, pero cuando has conseguido que te compren 100 personas, que te compren 100.000 es consecuencia de operativizar tu empresa, saber contratar lento y despedir rápido, internacionalizarse rápido y saber asociarse”.

Este reconocimiento por parte de Emprendedores, la publicación especializada más influyente del panorama empresarial español, pone en valor una trayectoria excepcional: la de un emprendedor que, desde la adversidad y con una visión disruptiva, ha construido una empresa internacional de impacto global y ha demostrado que la sostenibilidad y la rentabilidad no son incompatibles.

Natural de Málaga y nacido en 1974, Curro Rodríguez comenzó su camino desde lo más humilde: vendiendo caracoles, regentando un cocedero de mejillones o trabajando como técnico de emergencias en el 061, mientras probaba suerte con decenas de proyectos empresariales. A lo largo de su vida profesional ha fundado un total de 41 empresas en sectores dispares, 25 de ellas activas en la actualidad. Ese camino estuvo marcado también por crisis profundas: llegó a recurrir a los servicios sociales para alimentar a su familia, y fue un infarto en 2013 el que le llevó a replantear su vida y dar el paso definitivo que cambiaría su historia.

De esa determinación nació en 2015, desde una startup en Málaga, Ly Company Group-Aqualy, la empresa que hoy preside y de la que es CEO global. Especializada en el envasado de agua en cartón bajo la marca Aqualy, la compañía ha revolucionado un sector dominado por el plástico apostando por la sostenibilidad como ventaja competitiva. Con más del 60% de cartón laminado en sus envases y tapones de bioplástico procedente de caña de azúcar, Aqualy se ha convertido en un referente internacional de la economía circular en la industria del agua.

Ly Company Group distribuye hoy agua premium en más de 40 países en cuatro continentes, con ocho fábricas operativas en el mundo y dos más en construcción. La compañía cuenta con oficinas propias en Estados Unidos, Dubái y Japón, y trabaja con más de 3.000 marcas en sectores como la Fórmula 1, la hotelería de grandes cadenas o flotas de transporte como Cabify. Curro Rodríguez lidera así una multinacional que acumula el 25% del marketplace mundial en su segmento, lo que la convierte en la empresa líder global en agua envasada en cartón.

El crecimiento de Ly Company Group ha sido reconocido también por la prensa económica internacional: la compañía figura en el ranking FT1000: Europe's Fastest Growing Companies 2025 del Financial Times, en el puesto 74 general y en el tercer lugar en la categoría de Alimentos y Bebidas, siendo la única empresa andaluza presente en este informe. Un aval que refuerza el alcance global de un proyecto nacido en Málaga con vocación de transformar la industria.