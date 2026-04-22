MUSICA

Sting llega a Marenostrum Fuengirola el próximo 13 de julio

La propuesta “Sting 3.0” simboliza un regreso a lo esencial: tres músicos sobre el escenario, una química única y un repertorio de grandes éxitos

Redacción

Málaga |

Sting llega a Marenostrum Fuengirola el próximo 13 de julio
Sting llega a Marenostrum Fuengirola el próximo 13 de julio | Marenostrum Fuengirola

El legendario cantante británico, Sting, vuelve a Marenostrum Fuengirola nueve años después de pisar por primera vez el escenario del ciclo de conciertos.

En esta nueva etapa, Sting presenta un formato de trío acompañado por su inseparable guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas, dando vida a un directo vibrante que recupera la esencia cruda y original del sonido que lo convirtió en una leyenda.

La propuesta “Sting 3.0” simboliza un regreso a lo esencial: tres músicos sobre el escenario, una química única y un repertorio que abarca desde los himnos de The Police hasta los grandes éxitos de su carrera en solitario.

Cada actuación de esta gira ha sido descrita por la crítica internacional como una experiencia inmersiva que combina virtuosismo, emoción y una conexión directa con el público

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