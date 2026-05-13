Sergio Millanes, nuevo director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol

Aena ha nombrado al ingeniero Sergio Millanes Vaquero director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, puesto que asumirá el 1 de julio. Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero Técnico Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Sistemas Aeroportuarios por la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE.

Millanes se incorporó a Aena en 2006, iniciando desde entonces una trayectoria marcada por la asunción progresiva de responsabilidades de gestión aeroportuaria y dirigiendo los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y, en la actualidad, Sevilla.

En su última etapa al frente de la dirección del Aeropuerto de Sevilla, ha destacado por liderar con éxito la renovación y ampliación del terminal de pasajeros, la mayor inversión acometida en el aeropuerto en las últimas décadas, generando un salto cualitativo en la operativa y en la calidad del servicio, reconocido internacionalmente. Bajo su dirección, el aeropuerto ha consolidado un crecimiento sostenido del tráfico y la conectividad.

Por su parte, Pedro Bendala Azcárate se pone al frente de la nueva Dirección Adjunta de la Dirección de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, para reforzar capacidades críticas de Aena en un periodo de fuerte crecimiento y alta intensidad inversora.

Desde 2019, durante su etapa como director de la infraestructura malagueña, Bendala ha capitaneado la recuperación del tráfico, llevando al aeropuerto a superar los mayores niveles de tráfico de su historia, con cifras próximas a los 27 millones de pasajeros. Asimismo, ha sido una figura clave en la definición del nuevo diseño funcional del aeropuerto malagueño, orientado a optimizar la operación y a preparar la infraestructura para absorber los incrementos de tráfico previstos en los próximos años