Itinerario y novedades del Lunes Santo en Málaga

Pasión, Crucifixión, Columna, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes son las cofradías del Lunes Santo en Málaga

Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga
Conoce con Al hombro las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2026. El Lunes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad seis cofradías, puedes consultar aquí el itinerario.

Pasión

  • Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso
  • Iconografía: Ortega Bru (1977) es el autor del nazareno mientras que el cirineo que ayuda al Señor a portar la cruz es de Fernández Parra (2010). La Virgen del Amor Doloroso, atribuida a Asensio de la Cerda (1771) y restaurada por Ortega Bru (1977).
  • Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Almogía). Tras el trono de Jesús de la Pasión, la Banda de cornetas y tambores de la Archicofradía del Nazareno del Paso y la Esperanza y tras la Virgen, la Banda de Música de Arahal (Sevilla).
  • Estrenos:

    - Marcha de cornetas y tambores dedicada a Jesús de la Pasión Compasión, de Javier Cebrero.

Crucifixión

  • Nombre: Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad
  • Iconografía: El Señor, vivo y crucificado, es de Bonilla Cornejo (1993). Mª Stma. del Mayor Dolor en su Soledad, de Dubé de Luque (1988).
  • Acompañamiento musical: El Cristo irá con la banda de CCTT Nuestra Señora del Carmen y la BM Jesús Nazareno de Almogía acompañará a la Virgen.
  • Estrenos:

    - Reforma del trono del Stmo. Cristo de la Crucifixión.

    - Nuevo techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad.

Columna

  • Nombre: Excelentísima, Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O
  • Iconografía: Juan Vargas Cortés talló en 1942 a Jesús de la Columna. Mª Stma. de la O es obra de Francisco Buiza (1980).
  • Acompañamiento musical: La banda de CCTT de los Gitanos, de la propia cofradía, acompaña al Señor mientras que la Banda de Música de Zamarrilla discurre tras la Virgen.
  • Estrenos:

    - Ánforas y cuatro arbotantes nuevos en plata de ley para el trono de la Virgen, diseño de Curro Claros.

    - Marcha La Virgen de los Gitanos, de Francisco J. González Gaviero.

    - Continuación con el proyecto del nuevo trono en plata de ley de María de la O.

    - Ampliación y reforma de la Casa Hermandad.

Dolores del Puente

  • Nombre: Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores
  • Iconografía: Suso de Marcos (1987) es el autor del Crucificado del Perdón y del grupo escultórico, que recoge el momento en el que Jesús promete el Reino de los Cielos a Dimas, el Buen Ladrón. La Virgen de la Encarnación, anónima (XVII-XVIII). La Virgen de los Dolores, atribuida a Asensio de la Cerda (XVIII).
  • Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, CCTT Flor entre Espinas de Loja (Granada), tras el trono del Santísimo Cristo del Perdón, BM Santa Cecilia, de Málaga. Y tras el trono de Nuestra Señora de los Dolores, BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.
  • Estrenos:

    - 30 túnicas de nazareno.

    - Marcha procesional, titulada “Madreperla”. Compuesta por Manuel Jesús Rodríguez García (2025).

    - La cofradía se encuentra inmersa en el proyecto del bordado de las bambalinas del palio de Nuestra Señora de los Dolores, con diseño de Jesús Castellanos.

Cautivo

  • Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago
  • Iconografía: El Señor, cautivo, con las manos atadas, es obra de Martín Simón (1938). La Virgen de la Trinidad Coronada, de Francisco Buiza (1963).
  • Acompañamiento musical: El Cristo irá con la banda CCTT Jesús Cautivo, tras las promesas la banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, mientras que a la Virgen le acompañará la BM Sinfónica de la Trinidad.
  • Estrenos:

    - Estandarte XXV Aniversario coronación. Obra de Salvador Oliver y pintura de Raúl Berzosa.

    - Saya XXV aniversario de coronación. Diseño de Curro Claros. Obra de Salvador Oliver.

Estudiantes

  • Nombre: Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza
  • Iconografía: Jesús, después de haber sido azotado y condenado, es llevado al pretorio, y allí es coronado de espinas. Una talla de Moreira López (1946). La Virgen de Gracia y Esperanza, de Caderot (1948).
  • Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, CCTT Cristo de la Redención (Benalmádena), tras el Cristo, la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, mientras que a la Virgen le acompaña la Banda de Música Nuestra Señora de la Paz.
  • Estrenos:

    - Restauración campana de Cristo y las cabezas traseras.

    - Noventa túnicas.

