Itinerario y novedades del Lunes Santo en Málaga

El Lunes Santo volverán a recorrer las calles de la ciudad seis cofradías
Pasión
- Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso
- Iconografía: Ortega Bru (1977) es el autor del nazareno mientras que el cirineo que ayuda al Señor a portar la cruz es de Fernández Parra (2010). La Virgen del Amor Doloroso, atribuida a Asensio de la Cerda (1771) y restaurada por Ortega Bru (1977).
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, la Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Almogía). Tras el trono de Jesús de la Pasión, la Banda de cornetas y tambores de la Archicofradía del Nazareno del Paso y la Esperanza y tras la Virgen, la Banda de Música de Arahal (Sevilla).
- Estrenos:
- Marcha de cornetas y tambores dedicada a Jesús de la Pasión Compasión, de Javier Cebrero.
Crucifixión
- Nombre: Fervorosa Hermandad de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad
- Iconografía: El Señor, vivo y crucificado, es de Bonilla Cornejo (1993). Mª Stma. del Mayor Dolor en su Soledad, de Dubé de Luque (1988).
- Acompañamiento musical: El Cristo irá con la banda de CCTT Nuestra Señora del Carmen y la BM Jesús Nazareno de Almogía acompañará a la Virgen.
- Estrenos:
- Reforma del trono del Stmo. Cristo de la Crucifixión.
- Nuevo techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad.
Columna
- Nombre: Excelentísima, Venerable y Muy Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la O
- Iconografía: Juan Vargas Cortés talló en 1942 a Jesús de la Columna. Mª Stma. de la O es obra de Francisco Buiza (1980).
- Acompañamiento musical: La banda de CCTT de los Gitanos, de la propia cofradía, acompaña al Señor mientras que la Banda de Música de Zamarrilla discurre tras la Virgen.
- Estrenos:
- Ánforas y cuatro arbotantes nuevos en plata de ley para el trono de la Virgen, diseño de Curro Claros.
- Marcha La Virgen de los Gitanos, de Francisco J. González Gaviero.
- Continuación con el proyecto del nuevo trono en plata de ley de María de la O.
- Ampliación y reforma de la Casa Hermandad.
Dolores del Puente
- Nombre: Antigua Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores
- Iconografía: Suso de Marcos (1987) es el autor del Crucificado del Perdón y del grupo escultórico, que recoge el momento en el que Jesús promete el Reino de los Cielos a Dimas, el Buen Ladrón. La Virgen de la Encarnación, anónima (XVII-XVIII). La Virgen de los Dolores, atribuida a Asensio de la Cerda (XVIII).
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, CCTT Flor entre Espinas de Loja (Granada), tras el trono del Santísimo Cristo del Perdón, BM Santa Cecilia, de Málaga. Y tras el trono de Nuestra Señora de los Dolores, BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.
- Estrenos:
- 30 túnicas de nazareno.
- Marcha procesional, titulada “Madreperla”. Compuesta por Manuel Jesús Rodríguez García (2025).
- La cofradía se encuentra inmersa en el proyecto del bordado de las bambalinas del palio de Nuestra Señora de los Dolores, con diseño de Jesús Castellanos.
Cautivo
- Nombre: Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago
- Iconografía: El Señor, cautivo, con las manos atadas, es obra de Martín Simón (1938). La Virgen de la Trinidad Coronada, de Francisco Buiza (1963).
- Acompañamiento musical: El Cristo irá con la banda CCTT Jesús Cautivo, tras las promesas la banda de CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, mientras que a la Virgen le acompañará la BM Sinfónica de la Trinidad.
- Estrenos:
- Estandarte XXV Aniversario coronación. Obra de Salvador Oliver y pintura de Raúl Berzosa.
- Saya XXV aniversario de coronación. Diseño de Curro Claros. Obra de Salvador Oliver.
Estudiantes
- Nombre: Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza
- Iconografía: Jesús, después de haber sido azotado y condenado, es llevado al pretorio, y allí es coronado de espinas. Una talla de Moreira López (1946). La Virgen de Gracia y Esperanza, de Caderot (1948).
- Acompañamiento musical: En cabeza de procesión, CCTT Cristo de la Redención (Benalmádena), tras el Cristo, la Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, mientras que a la Virgen le acompaña la Banda de Música Nuestra Señora de la Paz.
- Estrenos:
- Restauración campana de Cristo y las cabezas traseras.
- Noventa túnicas.