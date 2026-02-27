Itinerario y novedades del Lunes Santo en Málaga

- Ánforas y cuatro arbotantes nuevos en plata de ley para el trono de la Virgen, diseño de Curro Claros.

- Marcha La Virgen de los Gitanos, de Francisco J. González Gaviero.

- Continuación con el proyecto del nuevo trono en plata de ley de María de la O.

- Ampliación y reforma de la Casa Hermandad.