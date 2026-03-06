La Agrupación de Cofradías entrega los premios del Concurso Infantil de Dibujo 2026

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha hecho entrega de los premios correspondientes a la edición 2026 del Concurso Infantil de Dibujo, una iniciativa impulsada por la Comisión de Juventud con el objetivo de fomentar entre los más jóvenes el conocimiento y la creatividad en torno a la Semana Santa malagueña.

El primer premio, cuyo dibujo se convertirá además en el cartel oficial infantil de la Semana Santa de Málaga 2026, ha sido para Laura Fernández, quien ha recibido como reconocimiento una tarjeta regalo de 150 euros en productos de la tienda de Bellas Artes Olimpia.

El segundo premio ha recaído en Carmen Silva Contrera, que ha sido distinguida con una tarjeta regalo de 100 euros en el mismo establecimiento.

Este certamen forma parte de las iniciativas que la Agrupación de Cofradías desarrolla para acercar la tradición cofrade a las nuevas generaciones y promover la expresión artística entre niños y jóvenes, invitándolos a plasmar su visión de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo a través del dibujo.

Un jurado formado por representantes de la Comisión de Juventud de la Agrupación, colegios participantes y miembros del ámbito cofrade ha valorado los trabajos presentados atendiendo a criterios de creatividad, técnica y adecuación a la temática del concurso.

Con este concurso, la Agrupación reafirma su compromiso con la transmisión del legado de la Semana Santa de Málaga entre los más jóvenes, ofreciendo un espacio donde puedan expresar su mirada sobre una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.