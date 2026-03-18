La San Diego Comic-Con Málaga desvelará mañana, 19 de marzo, los primeros detalles de su segunda edición

El próximo jueves, 19 de marzo, San Diego Comic-Con Málaga, la extensión europea oficial de San Diego Comic-Con, desvelará los primeros detalles de su segunda edición en un acto institucional que contará con la presencia de sus responsables tanto de la organización nacional como internacional, así como de las instituciones participantes.

Intervendrán Fernando Piquer, director de San Diego Comic-Con Málaga, acompañado de Arturo Bernal, Consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía y de Ignacio Román, director general de Fycma – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El acto estará presentado por Claudio Serrano, actor de doblaje conocido por ser la voz de Batman en España junto a Hermoti, actor de doblaje y creador de contenido y asistirán personalidades del sector.

San Diego Comic-Con Málaga consolida así su posición como uno de los grandes encuentros internacionales de cultura pop en Europa. Durante la presentación se anunciarán las principales novedades, fechas y líneas estratégicas de la edición 2026.