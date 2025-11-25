Pasión Vega: “Quiero ser la dueña de lo que hago y controlar todos los procesos, el durante y el después”

La cantante Pasión Vega ha protagonizado este lunes la segunda y última sesión de la VI edición del ciclo ‘Territorio Común’, un encuentro organizado por la Fundación Manuel Alcántara con el patrocinio de Fundación Unicaja, que en esta ocasión ha guiado la periodista Mariló Maldonado.
La apertura de este nuevo coloquio ha corrido a cargo de Francisco Cañadas, responsable de Literatura de Fundación Unicaja, y Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara.
La cantante ha explicado que, cuando prepara un disco, siempre piensa “en algo elaborado, en algo que tenga un comienzo y un final, un mensaje, un calado”. Reconoce que “en una canción es difícil decir todo eso”, por lo que prefiere abordar proyectos completos, especialmente teniendo en cuenta la posterior presentación en directo y la necesidad de incorporar repertorio nuevo “e ir sumando” al que ya tiene.
Actualmente, Pasión Vega está inmersa en un proyecto basado en las canciones de las películas de Pedro Almodóvar, con las que emprenderá una gira. La cantante ha explicado que hace casi tres años tomó la decisión de independizarse y creó su propio sello para convertirse en la verdadera dueña de su obra. “Es increíble que, después de 30 años de carrera, tengas que pedir permiso para grabar una colaboración con un compañero”, lamenta. La falta de control sobre sus propias grabaciones fue otro de los motivos que la empujó a dar el paso. “Quiero ser la dueña de lo que hago y controlarlo durante y después”, ha afirmado.
Nacida en Madrid, pero criada en Málaga, Pasión Vega ha construido una trayectoria artística marcada por la sensibilidad y una voz inconfundible, descrita por Antonio Banderas como “de seda”. Con espectáculos tan destacados como ‘Pasión por Cano’, ‘Gracias a la vida’ o ‘Lorca Sonoro’, ha recorrido los principales teatros de España y Latinoamérica, consolidándose como una de las intérpretes más queridas del panorama musical. Su carrera, de más de dos décadas, incluye colaboraciones con artistas como Joan Manuel Serrat, Noa, Miguel Poveda o María Dolores Pradera.