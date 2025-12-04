El Dr. José Manuel González Mesa, nuevo presidente de la Asociación Andaluza del Dolor

La Asociación Andaluza del Dolor (AAD) ha elegido al Dr. José Manuel González Mesa como nuevo presidente, al frente de una Junta Directiva que integra la pluralidad de profesionales implicados en el abordaje del dolor en Andalucía. La candidatura, presentada bajo el lema «Diversas miradas, un mismo compromiso frente al dolor», abre una nueva etapa centrada en la equidad, la accesibilidad, la humanización y la excelencia científica.

El Dr. González Mesa, especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, cuenta con más de tres décadas dedicadas al tratamiento del dolor. El dolor crónico afecta a un porcentaje muy relevante de la población andaluza y sigue siendo, en muchos casos, una realidad infradiagnosticada e infratratada. Según la última Encuesta Andaluza de Salud 2023, un 31,7 % de la población mayor de 16 años refiere dolor crónico, una cifra que prácticamente duplica la registrada en 2016 y sitúa a Andalucía por encima de la media nacional. En este contexto, la AAD asume el compromiso de reforzar su papel como referente científico y como interlocutor ante las instituciones sanitarias.

El Dr. José Manuel González Mesa asume la presidencia con el objetivo de consolidar una AAD útil, cercana y abierta, que sirva tanto a los profesionales como a las personas que conviven con el dolor en Andalucía. “Solo la participación crea una comunidad inclusiva. Cada voz suma. Nuestro objetivo es que la AAD sea útil de verdad: para los profesionales que tratan el dolor y, sobre todo, para las personas que lo sufren”, resalta González Mesa.

“No queremos una sociedad que viva hacia dentro, sino una AAD útil, abierta y presente allí donde se decide cómo se atiende el dolor en Andalucía”.

Una Junta Directiva plural y multidisciplinar

La nueva Junta Directiva 2025–2029 está formada por:

Presidente: Dr. José Manuel González Mesa

Vicepresidente: Dr. Manuel Alejandro Sánchez García

Secretaria: Dª Mª Pilar García Velasco

Tesorero: Dr. Francisco Javier Palma Pérez

Vocales:

Dr. Diego Benítez Pareja



Dra. Laura Cabello Gómez



Dr. Rafael Cobos Romana



Dra. Carmen Jódar Casanova



Dr. Jesús Maldonado Contreras



Dr. Sebastián Perales Recio



Dra. Estrella Rodríguez Agea



Dra. María Isabel Valdivia Jiménez

Responsable de Web: Dr. Fernando Neira Reina

Este equipo representa a anestesiólogos, médicos de familia, rehabilitadores, ginecólogos, fisioterapeutas, profesionales de enfermería, psicología y otros especialistas, y refuerza el carácter multidisciplinar de la asociación y su vocación integradora.

Misión y visión

La misión de la AAD es situar a la persona con dolor en el centro de la atención sanitaria, promoviendo un abordaje integral que contemple las dimensiones física, emocional y social del dolor. La asociación trabaja para impulsar una atención equitativa, basada en la evidencia científica y accesible en todo el territorio andaluz.

La visión de la AAD es consolidarse como el principal espacio de encuentro y coordinación de todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor en Andalucía, fortaleciendo la formación, la investigación, la calidad asistencial y la defensa del derecho al alivio del dolor.

Valores

La nueva etapa de la AAD se apoya en valores claramente definidos:

Equidad: promover que todas las personas con dolor, independientemente de su lugar de residencia o condición socioeconómica, tengan acceso a recursos y tratamientos adecuados.

Accesibilidad: facilitar circuitos asistenciales claros, reducir desigualdades territoriales y acercar el conocimiento especializado a todos los niveles asistenciales.

Humanización: entender el dolor como una experiencia compleja que afecta a la vida cotidiana, las relaciones, el estado de ánimo y la capacidad funcional de quienes lo padecen.

Excelencia científica: apoyar la formación continuada, la investigación y el uso responsable de los recursos, integrando la mejor evidencia disponible en la práctica clínica.

Colaboración y multidisciplinariedad: trabajar en red con otros profesionales y entidades para mejorar la respuesta al dolor en el sistema sanitario andaluz.

Líneas estratégicas

Para hacer efectivos estos principios, la Junta Directiva ha definido varias líneas estratégicas de actuación: