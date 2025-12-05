Ricardo Jurado, nuevo CEO de OPPLUS

OPPLUS ha anunciado este viernes el nombramiento de Ricardo Jurado como nuevo Director General de OPPLUS, un movimiento con el que la compañía busca seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio. El relevo, que tendrá lugar en enero de 2026, se produce en un momento excelente para la empresa malagueña que ha conseguido tras todos estos años posicionarse como empresa referente en el sector BPO.

Ricardo Jurado procede de BBVA Technology, sociedad del Grupo BBVA de la que ha sido CEO desde enero de 2024. Sus más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de negocio del banco y su visión estratégica han sido determinantes para su incorporación a OPPLUS. Este nombramiento llega tras la salida de Pablo Benavides, quien concluye su etapa como CEO de OPPLUS y Presidente de GYAR tras 9 años al frente de la compañía. Durante este tiempo, Benavides ha apostado en todo momento por un enfoque hacia la calidad de sus procesos, y sobre todo, hacia las personas.

La compañía ha expresado su agradecimiento por su enorme dedicación y el compromiso que ha demostrado estos años, destacando que su labor ha permitido preparar el terreno para afrontar nuevos retos.

Con esta llegada, OPPLUS aborda una nueva etapa que reafirma su apuesta por la transformación y continúa avanzando hacia nuevas oportunidades de crecimiento