Málaga acoge hoy jueves 4 de diciembre el Foro Telecos Andalucía y los Premios Ingenio 2025

Hoy tiene lugar la celebración de una nueva edición de Foro Telecos Andalucía en el Gran Hotel Miramar de Málaga. Un encuentro de referencia del sector andaluz de las telecomunicaciones, que reunirá a profesionales, representantes del mundo político, económico, empresarial y social de Andalucía.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITTA) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de la Telecomunicación (AAGIT), organizan esta cita con el objetivo de generar sinergias e impulsar la transformación digital como motor socioeconómico de Andalucía. En este marco, se realizará la entrega de los Premios Ingenio 2025. Distinciones con las que el COITTA/AAGIT reconoce la innovación, tanto de empresas e instituciones como de ingenieros andaluces, y premian su trayectoria profesional, su labor social, divulgativa y empresarial.

Los Premios Ingenio 2025: proyectos que están reescribiendo la agenda digital andaluza

INGENIO MEJOR INICIATIVA PÚBLICA 2025

Red Digital de Emergencias de Andalucía – Agencia Digital de Andalucía

La Red Digital de Emergencias de Andalucía recibe el reconocimiento por liderar un salto cualitativo en las comunicaciones críticas de la comunidad. Se trata de un proyecto estratégico que unifica en una única red digital los servicios de telecomunicaciones de emergencia, modernizando infraestructuras clave y garantizando mayores estándares de seguridad, eficiencia y coordinación para todas las entidades vinculadas a protección ciudadana en Andalucía.

INGENIO MEJOR INICIATIVA DIGITAL SOCIAL 2025

Fundación “la Caixa”

El jurado destaca el compromiso de la Fundación “la Caixa” con la innovación social y el impacto digital en el territorio. A través de su colaboración con la Diputación de Málaga, impulsa más de un centenar de iniciativas que incorporan tecnología como catalizador para mejorar competencias digitales, inclusión, empleabilidad y cohesión social. Una apuesta clara por una digitalización que genere oportunidades reales para las personas, desde la Convocatoria de innovacion social digital la Noria Diputación de Málaga.

INGENIO MEJOR INICIATIVA EMPRESARIAL 2025

Vodafone Innovation Hub (Málaga)

El Vodafone Innovation Hub se ha consolidado como un polo internacional de conocimiento en 5G, IoT, inteligencia artificial, edge computing y ciberseguridad. El espacio opera como un auténtico motor de transferencia tecnológica, conectando empresas, universidades, administraciones y startups para acelerar la innovación y generar soluciones con alto impacto en la economía digital.

INGENIO CIUDAD INTELIGENTE 2025

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

El Ayuntamiento de Jerez es distinguido por el impulso de su estrategia Smart City Jerez, una hoja de ruta que integra herramientas digitales para optimizar la gestión pública, impulsar la participación ciudadana y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, eficiente y orientado al bienestar. Una apuesta ejemplar por la tecnología aplicada a la mejora de la vida en la ciudad.

INGENIO “IMPULSO A LA INNOVACIÓN” 2025

Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV)

Innova IRV recibe este reconocimiento por su papel estratégico como primer nodo de una red nacional de polos de innovación orientados al fortalecimiento tecnológico e industrial de España. La fundación impulsa la creación y escalabilidad del conocimiento mediante la cooperación entre empresas, universidades, centros de investigación y administraciones. Sus líneas de trabajo en IA, microelectrónica, ciberseguridad y comunicaciones avanzadas consolidan a Andalucía como un territorio de referencia en innovación aplicada