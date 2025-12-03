ZOCO HOME organiza el mercado de navidad benéfico en apoyo a la Fundación Cudeca

El Mercado de Navidad promete ser una extravagancia festiva familiar con algo para todos. Los invitados podrán disfrutar de una variedad de puestos locales que ofrecerán productos artesanales, delicias gourmet, artículos hechos a mano y vinos de boutique. Un espacio especial para mascotas garantizará que también puedan unirse a la diversión.

Uno de los momentos destacados del evento será la música en vivo de la artista local Bárbara Pereda, creando el ambiente perfecto para este día mágico. Los visitantes también podrán disfrutar de la visita de Papá Noel, quien estará presente para recoger cartas de los niños y tomarse fotos memorables con ellos. Los más pequeños se divertirán con pintura de caras, mesas de dibujo y otras actividades artesanales navideñas, como visitar la casa de Papá Noél. Los adultos podrán degustar una variedad de delicias inspiradas en la gastronomía europea, que incluyen bocadillos, snacks, pasteles navideños y vino caliente, ofrecidos por marcas y participantes.

El Mercado de Navidad también contará con una variedad de colaboraciones locales, con empresas que exhibirán joyería artesanal, cerámica, miel natural, arte local, esculturas y mucho más. Zoco Home contará con un stand propio, con muebles y decoración del hogar de colecciones anteriores. El mercado tendrá algo para todos, desde deliciosa comida hasta regalos únicos y mucho espíritu navideño.

Este evento tiene como objetivo reunir a la comunidad para crear recuerdos duraderos mientras se apoya una noble causa. Zoco Home espera dar la bienvenida a cientos de familias en el Centro Idea para un día lleno de alegría, compras y solidaridad.

Detalles del evento:

● Fecha: Sábado, 13 de diciembre de 2025

● Horario: 10:00 – 16:00

● Lugar: Centro Idea, Mijas (Área de Parking)

● Entrada: 1€ solidario en apoyo a Cudeca

● Aparcamiento: Disponible en el lugar

Sobre Zoco Home:

Zoco Home es una marca global de muebles, decoración para el hogar y diseño de interiores, reconocida por su liderazgo europeo en estilo étnico-escandinavo. Fundada por Johanna Weckström en 2013, la marca ofrece muebles de alta calidad, piezas culturales únicas, productos sostenibles y servicios de diseño de interiores personalizados.

La sede de Zoco Home se encuentra en Andalucía, y cuenta con dos salas de exposición en Mijas y Marbella, además de su tienda online, zocohome.com, que ofrece entrega en toda Europa.

¡Únete a nosotros este diciembre para apoyar una maravillosa causa y compartir la alegría navideña con tu familia y amigos en el Mercado de Navidad Benéfico de Zoco Home!