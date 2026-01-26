OXO Museo del Videojuego Málaga celebra su 3º aniversario

OXO Museo del Videojuego Málaga cumple tres años desde su apertura y lo celebra con una programación especial que refuerza su vínculo con la ciudad y con su comunidad. Con 414.312 visitantes en este periodo, el museo se consolida como un espacio cultural y de ocio de referencia en Málaga, gracias en gran medida al apoyo de Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol como patrocinador oficial. Para celebrarlo, el museo propone una semana de acciones pensadas para compartir este aniversario con quienes han formado parte del proyecto desde el principio: los malagueños.

Bajo la idea de devolver a Málaga todo lo vivido durante estos tres años y que “la ciudad también juega”, OXO Museo del Videojuego Málaga amplía la celebración más allá del museo con una propuesta que combina participación y una experiencia que se extiende a las calles.

Entrada a 5€ para personas empadronadas en la provincia de Málaga

Con motivo del 3º aniversario, OXO Museo del Videojuego Málaga ofrecerá una tarifa especial de 5€ para todas las personas empadronadas en la provincia de Málaga, disponible de lunes 26 de enero a domingo 1 de febrero. Para acceder a este precio reducido será necesario acreditarlo en taquilla presentando el DNI, donde conste el empadronamiento en la provincia. Gymkhana urbana el viernes 30 de enero: premios por toda la ciudad

El viernes 30 de enero, la celebración salta a Málaga con una gymkhana urbana que tendrá lugar de 12:00 a 20:00 horas. A lo largo del día, se repartirán por distintos puntos de la ciudad diferentes puntos disponibles desde la sección “OXO GO” de la app móvil de OXO Museo, con premios y sorpresas para quienes participen. Los premios más destacados estarán disponibles durante un tiempo exclusivo, incluyendo recompensas como una Nintendo Switch 2 o un pase anual para disfrutar del museo durante todo el año. Para participar, será imprescindible descargar previamente la app oficial de OXO Museo del Videojuego, disponible para Android y iOS. Durante la jornada se publicarán pistas a través de redes sociales para guiar a las personas participantes en la búsqueda.

Tres años posicionando a Málaga como referente del videojuego

En estos tres años, OXO Museo del Videojuego Málaga ha recibido más de 410.000 visitantes y se ha consolidado como un proyecto clave en la proyección de Málaga como epicentro del videojuego, contribuyendo a reforzar la visión cultural, educativa y creativa de esta industria. A través de su programación, exposiciones y actividades, el museo ha conectado generaciones, ha puesto en valor el videojuego como expresión cultural y ha aportado un impacto positivo al ecosistema cultural y turístico de la ciudad.