ACCIDENTE

El obispo de Málaga presidirá una Misa por las víctimas del accidente de trenes

La ceremonia tendrá lugar este domingo, 26 de enero, las 18.30 horas, en la Santa Iglesia Catedral

Redacción

Málaga |

Obras de la catedral de Málaga
Obras de la catedral de Málaga | málaga a pie

La Iglesia malagueña se unirá así en oración para pedir por el alma de las 45 personas fallecidas, la pronta recuperación de las personas que aún se encuentran hospitalizadas así como por el restablecimiento del resto de los heridos y afectados por el trágico accidente.

A esta celebración, a la que se convoca a todos los malagueños, se ha invitado de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que se ha podido contactar, como a la del doctor Saldaña, o las de algunos de los heridos; invitación que se hace extensiva a todas aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hayan trascendido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer