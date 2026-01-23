El obispo de Málaga presidirá una Misa por las víctimas del accidente de trenes

La Iglesia malagueña se unirá así en oración para pedir por el alma de las 45 personas fallecidas, la pronta recuperación de las personas que aún se encuentran hospitalizadas así como por el restablecimiento del resto de los heridos y afectados por el trágico accidente.

A esta celebración, a la que se convoca a todos los malagueños, se ha invitado de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que se ha podido contactar, como a la del doctor Saldaña, o las de algunos de los heridos; invitación que se hace extensiva a todas aquellas personas que hayan vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hayan trascendido.