La Universidad Europea de Andalucía inaugura el curso académico 2026-2027 reivindicando el papel de la universidad en la era de la Inteligencia Artificial

La Universidad Europea de Andalucía ha celebrado el Solemne Acto de Apertura del curso académico 2026-2027 en su campus de Málaga, una ceremonia que ha reunido a representantes institucionales, autoridades académicas, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria para dar la bienvenida a un nuevo curso marcado por la innovación, la empleabilidad y la transformación del conocimiento. El acto contó, entre otras autoridades, con la presencia de Antonio García, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga.

El evento estuvo presidido por el rector de la Universidad Europea de Andalucía, Daniel Hormigo, quien reivindicó el papel de la Educación Superior como una de las principales herramientas para afrontar los retos de una sociedad en profunda transformación. Durante su intervención, subrayó la responsabilidad de las universidades en la formación de profesionales capaces de combinar conocimiento, pensamiento crítico en un contexto cada vez más condicionado por el avance tecnológico y la Inteligencia Artificial.

El rector destacó además el crecimiento experimentado por la Institución desde su llegada a Andalucía, consolidando un proyecto académico que apuesta por el aprendizaje experiencial, la internacionalización y la conexión permanente con el entorno profesional. Asimismo, puso en valor la capacidad de la Universidad Europea para anticiparse a los cambios que están transformando el mercado laboral y responder a ellos a través de una formación innovadora, práctica y centrada en el estudiante.

Inteligencia humana e inteligencia artificial: una alianza imprescindible

La lección inaugural corrió a cargo de Javier Rovira, profesor, académico y empresario con una amplia trayectoria internacional en el ámbito de la estrategia, el marketing y la educación superior, bajo el título "IH vs IA: la máquina sabe, el criterio decide. Por qué la IA exige más esfuerzo, no menos".

Durante su intervención, Rovira reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, las organizaciones y la sociedad, defendiendo que el verdadero elemento diferencial del futuro no será el acceso al conocimiento, sino la capacidad para interpretar la información, formular las preguntas adecuadas y tomar decisiones con criterio.

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue la necesidad de reforzar el papel de la Universidad como espacio para el desarrollo del criterio, la reflexión y la generación de conocimiento.

En este contexto, Rovira destacó que la inteligencia artificial puede facilitar el acceso al conocimiento existente, pero recordó que el conocimiento nuevo continúa naciendo de la investigación, la creatividad y el pensamiento crítico.

800 nuevos estudiantes y 56 nacionalidades diferentes

La celebración de este Solemne Acto de Apertura marca el inicio de un nuevo curso para una institución que continúa consolidando su presencia en Málaga y en el conjunto de Andalucía, con una comunidad universitaria de más de 1500 personas, estudiantes de 56 nacionalidades diferentes, y más de 150 docentes en el claustro.

Con un modelo basado en la innovación educativa, el aprendizaje experiencial y una estrecha relación con empresas e instituciones, la Universidad Europea de Andalucía afronta el curso 2026-2027 con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo del talento y la formación de los profesionales que liderarán los cambios económicos, sociales y tecnológicos de las próximas décadas.