Ultiman los detalles de la III edición de "Alpandeire en verde"

Juan Carlos Reina, presidente de RASTREA, ha indicado que ‘Alpandeire en Verde’ se plantea como un encuentro ambiental educativo abierto a la participación ciudadana en el que colaboran cerca de una treintena de entidades conservacionistas a través de la organización de distintas actividades. En este sentido, el programa de la jornada incluye talleres y conferencias de expertos, la instalación de mesas expositivas, construcción y colocación de cajas nido, rutas para el avistamiento de fauna, un mercadillo solidario, escalada, actividades infantiles o una ruta botánica, entre otras iniciativas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alpandeire se ha añadido que el objetivo es consolidar la celebración de la Feria Medioambiental, ya que este tipo de propuestas contribuyen a poner en valor e impulsar de manera sostenible el turismo rural, el patrimonio natural y la riqueza medioambiental del municipio. Esta edición se llevará a cabo en el recinto ferial de la localidad, un espacio amplio donde se instalarán diferentes carpas, ya que desde sus inicios el evento ha ido creciendo tanto en participación de entidades como en asistencia de público. En este sentido, desde la organización se ha animado a acudir al municipio y a participar activamente en la iniciativa a todas las personas que lo deseen.