La provincia de Málaga reconoce en Marbella a cinco mujeres por su liderazgo inspirador

Marbella ha acogido este jueves la gala de entrega de los II Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de la Provincia de Málaga, una iniciativa promovida por Combo Comunicación y Ayuntamiento de Marbella, en el marco del circuito andaluza Unimos Talento, bajo el lema “Creando referentes femeninos a favor de la igualdad”.

La inauguración institucional de esta gala, celebrada en Centro Cultural Hospital de la Misericordia “Hospitalillo”, contó con la participación de María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; María Jesús Vera Carrillo, secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, inauguró esta gala. El Centro Cultural Hospital de la Misericordia “Hospitalillo” y María José Segura Escobar, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía. Contó con la participación de representantes institucionales, entidades colaboradoras, empresas, asociaciones, profesionales y candidatas vinculadas a distintos ámbitos del desarrollo económico, cultural, científico, tecnológico y social de la provincia.

La gala comenzó con la bienvenida de María José Segura Escobar, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía y la proyección del vídeo “Unimos Talento”, un proyecto itinerante que ya recorre las provincias andaluzas y la ciudad autónoma de Melilla para visibilizar, reconocer y conectar el talento femenino.

Una inauguración institucional centrada en la igualdad

Durante su intervención, la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, subrayó el compromiso de la ciudad con la igualdad, el emprendimiento y la creación de referentes femeninos. La regidora destacó la importancia de que Marbella acoja una iniciativa que reconoce trayectorias y proyectos capaces de contribuir al desarrollo social y económico del territorio, y agradeció la implicación de las instituciones, entidades y profesionales que han hecho posible la celebración de esta segunda edición.

Por su parte, María Jesús Vera Carrillo puso en valor la importancia de impulsar iniciativas que reconozcan el talento, el emprendimiento y la capacidad innovadora de las mujeres. Asimismo, destacó la necesidad de seguir favoreciendo la presencia femenina en los ámbitos universitario, científico, tecnológico y empresarial, y de generar oportunidades que permitan a las mujeres desarrollar plenamente sus proyectos profesionales.

Tras las intervenciones institucionales, María José Segura agradeció especialmente la acogida del Ayuntamiento de Marbella y el trabajo de su equipo de Igualdad y Derechos Sociales. La organizadora explicó que Unimos Talento es un proyecto itinerante que ya comparten todas las provincias andaluzas y la ciudad autónoma de Melilla, y que reúne a más de 2.500 personas en torno a una voz común: la de mujeres que inspiran, abren caminos y demuestran que el talento femenino es imparable.

Segura destacó que estos premios nacen para reconocer el talento, la capacidad, el compromiso y la trayectoria de mujeres que contribuyen al desarrollo social, económico, cultural y profesional de sus territorios. En este sentido, defendió que la visibilidad permite que las historias de unas mujeres se conviertan en referentes para otras y que las nuevas generaciones puedan imaginarse ocupando espacios que durante mucho tiempo les resultaron más difíciles de alcanzar.

La organizadora agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, de Caja Rural Granada, y su oficina en Marbella, y la colaboración de Rethinkby.ia, Neozeler, la Universidad de Málaga, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y Andalucía Emprende, así como de todas las entidades y personas implicadas en la organización.

Cinco reconocimientos a trayectorias y proyectos referentes

La convocatoria reunió a 27 candidaturas de alto nivel en las cinco categorías del certamen. El jurado destacó la excelencia de las trayectorias y proyectos presentados, que reflejan la diversidad del talento femenino en la provincia de Málaga.

La primera galardonada fue Elena Cuberos Gómez, directora general de Exxacon Smart Living, que recibió el Premio a la Trayectoria Profesional Femenina. Licenciada en Economía por la Universidad de Sevilla y con un MBA por San Telmo Business School, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito empresarial. Desde su incorporación a Exxacon en 2001, ha contribuido al crecimiento, la profesionalización y la consolidación de la compañía como promotora malagueña con proyección nacional. Bajo su dirección se han desarrollado 48 promociones y más de 2.900 viviendas. El premio reconoce su visión estratégica, su capacidad de gestión y su liderazgo en un sector tradicionalmente masculinizado. El galardón fue entregado por María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, y Raúl López Ibáñez, director de la oficina de Caja Rural Granada en Marbella.

El Premio de Cultura en Femenino recayó en Ana María Cabello García, directora gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada del Ayuntamiento de Málaga. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado, ha desarrollado una amplia trayectoria como investigadora, editora y gestora cultural. Su trabajo se ha centrado especialmente en las escritoras españolas, la construcción del canon literario y la recuperación de la aportación de las mujeres a la historia cultural. Desde su llegada a la Fundación Rafael Pérez Estrada, en 2018, ha impulsado una programación basada en la igualdad, la innovación y la participación. El premio fue entregado por Remedios Cueto, coordinadora del IAM de Málaga.

El Premio al Proyecto Innovador Femenino reconoció a Rocío Fernández Barrientos, fundadora y CEO de CUIMA. Emprendedora malagueña con más de veinte años de experiencia en comunicación, diseño, desarrollo web y comercio electrónico, es también fundadora y directora de Roalcuadrado Comunicación. En 2024 creó CUIMA, una plataforma dedicada al cuidado integral de la salud mamaria, con especial atención a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación del cáncer de mama. El jurado valoró su capacidad para convertir una necesidad social en una iniciativa empresarial innovadora, útil y con impacto humano. El premio fue entregado por Mª Francisca Caracuel García, teniente de alcalde.

Raquel Poncela González recibió el Premio de la Ciencia y la Tecnología en Femenino por una trayectoria de tres décadas dedicada a la innovación tecnológica, la transformación digital y el desarrollo de servicios públicos estratégicos. Ingeniera en Informática por la Universidad de Málaga y miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado, ha ocupado puestos de responsabilidad en distintos ministerios y ha representado a España ante la Unión Europea. Actualmente es directora de Servicios Digitales e Innovación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde lidera proyectos vinculados a la identidad digital, la inteligencia artificial, la nube soberana y los espacios de datos. El galardón fue entregado por María Jesús Vera Carrillo, secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga.

El Premio del Deporte en Femenino fue para la Asociación CADI, Centro de Atención a la Diversidad, por su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el derecho de todas las personas a participar plenamente en la sociedad. Creada en Marbella en 2012 por un grupo de madres y padres, la asociación atiende actualmente a más de 130 familias y desarrolla recursos, actividades, terapias y programas de acompañamiento. A través de CADI Sport impulsa actividades como surf, natación, esquí, fútbol y baloncesto, con una atención especial a las niñas y mujeres deportistas con discapacidad. El premio fue entregado por Isabel Cintado Melgar, teniente de alcalde y delegada de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella.

Experiencias de liderazgo femenino

La gala incluyó una mesa redonda titulada “Gestión del talento femenino y experiencias empresariales a favor de la igualdad”, moderada por Lola Masa, abogada. En el encuentro participaron María Sánchez González, catedrática de Periodismo de la Universidad de Málaga y la UNIA; Esther Molina Crespo, directora gerente de la Asociación Suncruise Andalucía y directora territorial de Andalucía Oriental y de la Comisión de Turismo de CESUR; Saray Redondo Revenga, subdirectora de la oficina de Caja Rural Granada en Marbell; Samira Boukli, experta en marketing e inteligencia artificial. Fundadora de Neozeler y socia Rethinkby.IA; y Beatriz Barbeyto, socia abogada en Amural Legal Abogados.

Las participantes compartieron sus experiencias profesionales y reflexionaron sobre la gestión del talento, el emprendimiento, la innovación, la empresa y la importancia de generar entornos que favorezcan la igualdad de oportunidades. La conversación permitió poner en común distintas perspectivas procedentes de los ámbitos académico, jurídico, turístico, tecnológico, empresarial y financiero.

Clausura y candidatura a los premios de Andalucía

El acto concluyó con la intervención de Lourdes Millán, reconocida con el Premio al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Málaga 2025 en la categoría de Trayectoria Profesional. Su participación sirvió para cerrar una gala centrada en el valor de la experiencia, la creación de referentes y la continuidad de las redes de colaboración entre mujeres.El encuentro finalizó con una copa de vino y un espacio de networking.

Las cinco mujeres y la entidad galardonadas en Marbella pasarán a ser candidatas a los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía, como reconocimiento a su trayectoria, su capacidad de innovación, su compromiso y su contribución al desarrollo de sus territorios.