Vueling programa 1 millón de asientos este invierno en Málaga

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, presenta su programación para el próximo invierno en Andalucía, donde programa cerca de 3 millones de asientos en los seis aeropuertos de la comunidad: Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jerez de la Frontera y Córdoba. La oferta total incluye 38 rutas que refuerzan especialmente las conexiones dentro de España.

Vueling, única aerolínea con presencia en los 6 aeropuertos de Andalucía

La aerolínea programa más de 1,2 millones de asientos en Sevilla con una oferta de 14 rutas. Entre las novedades destacan la incorporación de la nueva conexión a Ibiza y la extensión a invierno a Londres-Heathrow -que se suma a Londres-Gatwick-. En el ámbito nacional, refuerza las conexiones con Santiago, que supera los 70.000 asientos programados (+13 %); Bilbao, que supera las 100.000 plazas (+8,5 %); y Fuerteventura, que alcanza más de 14.000 asientos (+5 %).

En el plano internacional, Vueling también consolidará los destinos internacionales desde Sevilla con un 20 % de asientos adicionales en invierno, con la nueva conexión a Londres-Heathrow, que suma cerca de 50.000 asientos y refuerzos en la conexión con París-Orly, que dispondrá de 95.000 plazas.

Sevilla conectará este invierno con Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife-Norte, Fuerteventura, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Londres (Heathrow y Gatwick), París-Orly y Esauira.

Por su parte, el aeropuerto de Granada estrenará la ruta a Valencia. En total, la aerolínea ha programado más de 400.000 asientos con 6 rutas que la conectan con Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife-Norte, Palma de Mallorca y Valencia.

En Málaga, Vueling oferta más de 1 millón de asientos en 14 rutas para el próximo invierno, 9 nacionales (Tenerife-Norte, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Ibiza y Santiago) y 5 internacionales (Ámsterdam, Bruselas, Londres-Gatwick, París-Orly y Zúrich).

Almería sumará cerca de 40.000 asientos en su conexión con Barcelona, mientras que Jerez de la Frontera alcanzará cerca de 90.000 asientos, consolidando sus rutas con Barcelona y Palma de Mallorca. En Córdoba ofertará cerca de 12.000 asientos en su conexión con Barcelona.

Vueling programa 15 millones de asientos en toda su red este invierno

El refuerzo de Andalucía forma parte del programa de invierno de Vueling para la temporada 2026, en el que la compañía ha programado un total de 15 millones de asientos en el conjunto de su red, con especial énfasis en las conexiones dentro de España, los corredores entre la Península y las Islas Baleares y Canarias, y el refuerzo de las rutas internacionales desde España, especialmente a Francia e Italia.

En concreto, la aerolínea ha programado 14,5 millones de asientos en España a destinos nacionales e internacionales. El mayor refuerzo llega en su red dentro de España -donde la aerolínea ya traslada a 1 de cada 3 pasajeros- y ofertará 7,2 millones de asientos entre ciudades nacionales, un +4 % con respecto a la temporada anterior.

A nivel internacional, Vueling programará cerca de 2 millones de asientos en el corredor España-Francia (+4 %) y ofertará 1,6 millones de plazas a Italia desde España, un 16 % más que el invierno anterior.

En Barcelona, su principal base operativa, Vueling programará 10 millones de asientos durante la temporada de invierno, con una red de 90 destinos. La compañía también refuerza la conectividad entre la Península y los archipiélagos, con 2 millones de asientos en el corredor Baleares-Península y cerca de 800.000 plazas en las conexiones Barcelona-Canarias.

Esta programación está alineada con Rumbo 2035, la ambición de la compañía para los próximos años, que se centra en reforzar su liderazgo en Barcelona -su hub principal-, consolidar las conexiones dentro del mercado nacional, así como los principales corredores entre España y Europa.