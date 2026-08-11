El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, se presentará a las primarias para ser candidato a la Alcaldía

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araújo, se presentará presentará a las primarias del PSOE para ser candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027. De esta forma, se descarta al secretario general de la formación provincial, Josele Aguilar, como se venía especulando.

Asegura que se trata de una decisión muy meditada y que se corresponde a un anhelo por no limitarse a señalar lo que está, sino por intentar implementar cambios en la ciudad. El propio Ruiz promete trabajar por una Málaga, dice, que responda ante quienes la sostienen.

Las precandidaturas para las primarias que elegirán a los candidatos a las capitales de provincia, así como los grandes municipios, se harán entre el 4 y 7 de septiembre. Una vez que los precandidatos sean proclamados, del 9 al 16 de septiembre será la recogida de avales.

"He tomado una decisión y es que me voy a presentar a las primarias del Partido Socialista para ser el candidato a la Alcaldía de Málaga", ha afirmado Ruiz Araujo, al tiempo que ha asegurado dar este paso "profundamente convencido y confiado en esta ciudad" y con la voluntad de no limitarse "únicamente a señalar lo que creo que está mal", sino de "intentar cambiarlo".

Así, el actual portavoz ha reconocido la transformación experimentada por Málaga durante las últimas décadas, una ciudad que "se ha abierto al mundo, se ha proyectado, se ha ubicado en el mapa, y eso tiene mucho mérito", pero ha defendido que "ahora corresponde decidir qué modelo de crecimiento se quiere para los próximos años". "Málaga puede crecer expulsando o puede crecer arraigando, puede abrirse al mundo convirtiéndose en un producto o hacerlo siendo, cada vez más, ella", ha afirmado.

Al respecto, ha situado entre las prioridades de esa nueva etapa "vivienda asequible, barrios vivos, servicios públicos que funcionen y unas políticas municipales que tengan su centro en las personas". "Málaga vivió su primera transformación cuando construyó y configuró sus barrios; después sufrió una nueva transformación cuando se abrió al mundo, se puso en el mapa y se proyectó; y ahora ha llegado un momento nuevo, en el que Málaga tiene que cuidar y proteger a quienes la hacen posible", ha defendido.

Por último, Ruiz Araujo ha resumido el proyecto con el que da este paso como el de "una Málaga que crezca, pero también que cuide; una Málaga que atraiga, pero que también arraigue". "Una ciudad --ha añadido-- que permita a los jóvenes plantear e imaginar un futuro aquí, a las familias no tener que abandonar el barrio en el que se criaron y a los mayores no ser expulsados de los lugares que ayudaron a construir".