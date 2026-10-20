La personalización en diagnóstico y tratamiento, protagonista del Día Mundial contra el Cáncer de Mama en Quirónsalud Málaga

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Hospital Quirónsalud Málaga ha celebrado una jornada de puertas abiertas con una mesa coloquio donde distintas profesionales han resuelto dudas a pacientes con cáncer de mama sobre el proceso terapéutico, cada vez más personalizado, la vida después del tratamiento o el acompañamiento emocional.

Una jornada en las instalaciones del Área Integral de Oncología, en el Hospital de Día Quirónsalud Málaga, en la que han compartido mesa y reflexiones sobre el antes, durante y después de esta enfermedad, la Dra. Carmen Cañabate, especialista en Oncología Médica; la Dra. Estefanía Ruiz, especialista en Oncología Radioterápica; la Dra. Gemma Marín, especialista del Servicio de Ginecología y de la Unidad de Mama; y Carmen Barceló, especialista en Psicooncología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Una de cada ocho mujeres tiene riesgo de padecer un cáncer de mama a lo largo de la vida. En España, el cáncer de mama continúa siendo el tumor más diagnosticado entre mujeres, y en aumento, con 38.318 nuevos casos estimados para este año según los registros. El aumento se debe a muchos factores, entre los cuales están el envejecimiento poblacional, exposición a factores de riesgo y al aumento de disponibilidad de las técnicas de detección precoz.

Un dato esperanzador, según REDECAN (Red Española de Registros de Cáncer), es que la supervivencia a cinco años en el cáncer de mama continúa aumentando, encontrándose según el último registro en el 87,8%.

Por eso, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama se dedica también a dar a conocer estas cifras que alientan al diagnóstico precoz, así como a dar voz a las pacientes con acciones como la planteada por el Hospital Quirónsalud Málaga. Muchas intervenciones por parte de ellas motivaron el éxito de este encuentro médico-pacientes, que se ha centrado en la personalización del tratamiento.

“El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy sabemos que no existe un único cáncer de mama, sino diferentes subtipos con características biológicas distintas y, por tanto, con necesidades terapéuticas diferentes. Así, los tratamientos son cada vez más personalizados, combinando, cuando es necesario, cirugía, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas. El objetivo ya no es solamente conseguir la máxima eficacia frente al tumor, sino hacerlo reduciendo, siempre que sea posible, los efectos secundarios y preservando la calidad de vida de nuestras pacientes”, apuntaba la doctora Carmen Cañabate, especialista en Oncología Médica.

Por su parte, la doctora Estefanía Ruiz, especialista en Oncología Radioterápica, recordó que, gracias a los avances tecnológicos, a una planificación cada vez más precisa y a los resultados de estudios clínicos, “hoy podemos administrar radioterapia en un número mucho menor de sesiones en determinadas pacientes con cáncer de mama. Lo que antes podía requerir varias semanas de tratamiento, ahora puede completarse, en casos seleccionados, en tan solo cinco sesiones, manteniendo resultados de eficacia y seguridad”.

Hasta hace poco se realizaban los tratamientos en 25 sesiones con técnicas más antiguas que provocaban toxicidad aguda y crónica limitante para las pacientes y hoy en día, “gracias a los avances tecnológicos y la investigación en radioterapia podemos realizar la mayoría de los tratamientos en tan solo cinco sesiones con técnicas de aplicación más avanzadas que reducen las complicaciones”, recordaba el doctor Jorge Contreras, jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga.

En el diagnóstico igualmente se tiende a una medicina más personalizada, “queremos individualizar, queremos diagnosticar cada vez más precozmente y eso implica usar técnicas más allá de los estándares de una mamografía cada dos años entre los 50 y los 70 años. Algunas mujeres pueden necesitar un seguimiento diferente, especialmente si existen antecedentes familiares relevantes o una predisposición genética. Hay pacientes que quizá, por densidad mamaria o porque tengan más riesgo, por ejemplo, necesitan una ecografía de mama; o incluso tengo pacientes en consulta de alto riesgo que directamente les propongo una resonancia de mama con contraste cuando veo que va a ser el seguimiento óptimo para ella. Por tanto, en el Hospital Quirónsalud Málaga la personalización de cada caso forma parte de nuestra cultura asistencial”, destaca la doctora Gemma Marín, ginecóloga especialista de la Unidad de Mama.

Carmen Barceló, psicooncóloga del Hospital Quirónsalud Málaga, compartió la importancia de que las pacientes socialicen y cuenten con un acompañamiento durante su enfermedad, “para mejorar su afrontamiento al cáncer, facilitar su paso por los tratamientos, aumentar su sensación de bienestar y de gestión eficaz de sus emociones y, en consecuencia, para mejorar su calidad de vida, ya que es un momento de incertidumbre donde el paciente y la familia afrontan un gran impacto psicológico y emocional”.

Cuando termina la etapa del tratamiento, aparece un espacio nuevo en el que muchas mujeres empiezan a sentir miedo a la recaída, incertidumbre ante el futuro o la dificultad para recuperar su vida anterior. Por eso es tan importante entender que la recuperación emocional no siempre termina cuando finaliza el tratamiento médico. Muchas pacientes necesitan tiempo para reconstruir su confianza, adaptarse a los cambios vividos y encontrar una nueva normalidad y encontrar nuevos objetivos y proyectos.

Tras el coloquio, se celebró un taller de cuidados de la piel y maquillaje para pacientes durante un proceso oncológico, con un equipo profesional de La Roche Posay, y un aperitivo para cerrar un evento enmarcado entre cientos de globos rosas como símbolo de este día conmemorativo.