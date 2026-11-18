El Grupo Vypsa, concesionario oficial de Volvo, ha anunciado la llegada oficial del esperado Volvo EX60 a sus centros de exposición. Desde este momento, los clientes y entusiastas de la movilidad premium podrán ver de cerca este SUV mediano 100% eléctrico y ponerse al volante para realizar pruebas de conducción dinámicas bajo cita previa.

El Volvo EX60 se posiciona como uno de los pilares estratégicos de la firma en su camino hacia la electrificación total. Diseñado sobre una plataforma nativa eléctrica de última generación, el modelo combina la elegancia del diseño escandinavo con una habitabilidad excepcional, conectividad avanzada y los estándares de seguridad más estrictos del sector.

"La llegada del EX60 a nuestras instalaciones de Málaga, Marbella, Córdoba y Ciudad Real supone un hito clave para acercar el futuro de la automoción a nuestros clientes", afirman desde la gerencia del Grupo Volvo Vypsa. "Este vehículo no solo evoluciona el éxito histórico de Volvo en el segmento SUV, sino que redefine por completo la experiencia de conducción premium eléctrica. Invitamos a todos los conductores a reservar su prueba en su centro Vypsa más cercano y descubrirlo por sí mismos".

Innovación, autonomía y seguridad con el sello Vypsa

El nuevo SUV destaca por ofrecer una autonomía de hasta 810 km gracias a su avanzada tecnología de 800 voltios. Esta arquitectura permite una velocidad de carga impresionante en cargadores rápidos de CC, logrando añadir hasta 340 km de autonomía en solo 10 minutos.

En el interior, ofrece una experiencia digital intuitiva y en constante evolución a través de su sistema central HuginCore, que permite actualizaciones inalámbricas en todo el vehículo. Además, incorpora un asistente de IA integrado basado en Google Gemini, capaz de agregar nuevas habilidades con el tiempo. El habitáculo destaca por un interior modular diseñado para adaptarse a cualquier plan y ofrece una versatilidad sobresaliente con 1647 litros de espacio de carga distribuidos en la parte delantera, trasera y bajo el suelo.

Fiel al ADN de Volvo, el EX60 incorpora una seguridad y asistencia al conductor de última generación. Está equipado con tecnología de vanguardia que incluye el primer cinturón de seguridad multiadaptativo del mundo y el sistema Pilot Assist con asistente de cambio de carril, protegiendo tanto a los ocupantes como al entorno urbano.

Disponibilidad y reservas de pruebas en la red Vypsa

Las unidades de demostración ya se encuentran matriculadas y preparadas para rodar. Con el fin de garantizar una atención personalizada, el grupo ha habilitado un sistema de gestión de citas. Los interesados pueden asegurar su plaza contactando directamente con los concesionarios oficiales del grupo a través de sus canales de atención telefónica o visitando sus instalaciones:

Volvo Vypsa Málaga: Avda. de Velázquez, 192 (Málaga).

Avda. de Velázquez, 192 (Málaga). Volvo Vypsa Marbella: C/ Santa María, 12 (Pol. Emp. San Pedro Alcántara).

C/ Santa María, 12 (Pol. Emp. San Pedro Alcántara). Volvo Vypsa Córdoba: C/ Esteban de Cabrera, 6. Pol. Ind. Las Quemadas (Córdoba).

C/ Esteban de Cabrera, 6. Pol. Ind. Las Quemadas (Córdoba). Volvo Vypsa Ciudad Real: Carretera de Carrión, 59. Ciudad Real.

Las solicitudes de pruebas de conducción y configuraciones a medida también se pueden tramitar de forma online a través de la web oficial de Grupo Vypsa.