La Nao Santa María visitará Fuengirola

La Nao Santa María visitará la próxima semana el puerto deportivo de Fuengirola. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón.

Con 3 cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes. Fuengirola será uno de los primeros puertos tras realizar su gran gira europea donde ha visitado más de 30 ciudades entre Reino Unido e Irlanda. Solo durante los días 11 al 22 de noviembre en horario de 10:00 a 19:00 de manera ininterrumpida.

Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@velacuadra.es