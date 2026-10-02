Mahou San Miguel reconoce a Antonio Banderas, al Ayuntamiento de Málaga, al Unicaja Baloncesto y a Manuel Villafaina por su contribución al desarrollo de la provincia

Mahou San Miguel, compañía familiar de bebidas 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país, ha celebrado hoy el acto de entrega de los reconocimientos "Málaga, 60 años de vida compartida", una iniciativa creada con motivo del 60 aniversario de su centro de producción en la ciudad para rendir homenaje a personas y entidades que han contribuido de forma decisiva a su transformación y desarrollo.

Durante el acto, celebrado en el centro de producción malagueño de Mahou San Miguel, la compañía ha distinguido a Antonio Banderas, en la categoría Proyección Internacional; al Ayuntamiento de Málaga, con el reconocimiento especial a la Trayectoria; a Unicaja Baloncesto, por la Proyección de Málaga a través del Deporte; y a Manuel Villafaina, propietario del histórico Chiringuito Los Manueles y presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, por el Impulso de la Cultura y el Ocio compartido. Cuatro reconocimientos que ponen en valor distintas contribuciones al desarrollo, la identidad y la proyección de Málaga.

"Hace sesenta años San Miguel llegó a Málaga con la vocación de formar parte de esta ciudad y de crecer junto a ella. Hoy celebramos este aniversario mirando hacia quienes, con su talento y compromiso, han contribuido a convertirla en una referencia nacional e internacional. Durante este tiempo hemos avanzado de la mano de sus ciudadanos, instituciones y tejido empresarial, construyendo relaciones de largo plazo que generan valor compartido. Estos reconocimientos son, ante todo, una muestra de agradecimiento y una forma de reivindicar el valor de una historia común en la que, lo mejor, está por llegar", afirmó Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel.

El acto contó con una destacada representación institucional, con la presencia de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Carolina España, vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía; o Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación de Málaga. Junto a ellos estuvieron representantes destacados del tejido empresarial, turístico, hostelero, cultural y social de la provincia, reflejo de las relaciones que Mahou San Miguel ha construido durante estas seis décadas con diferentes ámbitos de la sociedad malagueña.

Proyección internacional conectada al origen

El reconocimiento a la Proyección Internacional ha sido para Antonio Banderas, por su contribución para llevar el nombre de Málaga más allá de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, por su impulso al desarrollo cultural y al ocio de la ciudad desde su propia tierra con iniciativas como el Teatro del Soho CaixaBank.

Su trayectoria refleja una forma de mirar al mundo sin perder el vínculo con el lugar de origen, un espíritu que conecta también con la historia de San Miguel, una marca de vocación internacional estrechamente ligada a Málaga desde hace seis décadas.

Reconocimiento a una trayectoria al servicio de Málaga

El Reconocimiento a la Trayectoria ha recaído en el Ayuntamiento de Málaga, por su papel decisivo en la transformación de la ciudad durante las últimas décadas y su contribución a convertirla en un referente de innovación, cultura, desarrollo económico y calidad de vida.

La compañía ha querido destacar la visión estratégica del consistorio, su impulso a la modernización de la ciudad y la colaboración mantenida durante décadas, que también ha sido clave para el crecimiento y consolidación del centro de producción de Mahou San Miguel y para reforzar el vínculo de la marca San Miguel con una de las grandes celebraciones de la ciudad, la Feria de Málaga.

El deporte como embajador de Málaga

En la categoría Proyección de Málaga a través del Deporte, el reconocimiento ha sido para Unicaja Baloncesto, por su extraordinaria contribución a proyectar el nombre de Málaga dentro y fuera de España a través de los valores del deporte.

El club ha llevado el nombre de la ciudad a las principales competiciones nacionales e internacionales, generando orgullo de pertenencia y convirtiéndose en uno de sus mejores embajadores. Mahou San Miguel ha querido poner en valor, además, la histórica relación que une a San Miguel y Unicaja Baloncesto desde hace más de tres décadas, recientemente renovada hasta la temporada 2030/31.

Un homenaje a la cultura de playa y la hospitalidad malagueña

El reconocimiento al Impulso de la Cultura y el Ocio Compartido ha distinguido a Manuel Villafaina y al Chiringuito Los Manueles, un establecimiento emblemático que desde hace más de medio siglo forma parte de la identidad gastronómica y social de la Costa del Sol.

Mahou San Miguel ha querido reconocer tanto la trayectoria del histórico chiringuito como la labor desarrollada por Villafaina al frente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, contribuyendo a poner en valor un sector esencial para la economía, el turismo y la identidad de Andalucía, además de mantener una larga relación de colaboración con la marca San Miguel.

Sesenta años creciendo junto a Málaga

Estos reconocimientos forman parte de los actos organizados por Mahou San Miguel para celebrar el 60 aniversario de su centro de producción de Málaga, inaugurado en 1966 y convertido hoy en la mayor fábrica de cerveza de la provincia, cuya actividad supone una relevante contribución a su desarrollo económico y social. A esta huella industrial se suma la presencia de San Miguel en algunos de los espacios, iniciativas y encuentros que forman parte de la vida de la ciudad, como la Feria de Málaga, Unicaja Baloncesto, el Teatro del Soho CaixaBank o MAHOS.

Hoy, bajo el lema "Málaga, 60 años de Vida Compartida", la cervecera conmemora seis décadas de historia común con una ciudad cuya evolución ha transcurrido en paralelo a la suya. Un camino compartido que ha consolidado a Mahou San Miguel como un actor comprometido con el desarrollo del territorio y que mira al futuro con la voluntad de seguir generando valor para Málaga y sus ciudadanos.