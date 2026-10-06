Juan Antonio de Luque Ibáñez optará a la reelección al frente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Málaga con una candidatura que combina experiencia y renovación

Juan Antonio de Luque Ibáñez optará a la reelección como presidente del Ilustre Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Málaga, encabezando la candidatura «Sigamos avanzando juntos», un proyecto que combina la experiencia acumulada durante los últimos años con la incorporación de nuevos profesionales.

El equipo mantiene a Juan Antonio de Luque Ibáñez, José Luis Peñate García, Sergio Moya García y Andrés Romero Lagos, garantizando la continuidad, la estabilidad y el conocimiento de la institución, e incorpora a Maite Rubio Algarra, MariPaz Miguel Suardíaz y Rafael Jesús Astorga Márquez, que aportan nuevas perspectivas, experiencia profesional y áreas de especialización complementarias para afrontar los retos actuales de la profesión veterinaria.

Las tres nuevas incorporaciones representan distintos ámbitos de la profesión.

Maite Rubio Algarra, veterinaria especializada en Diagnóstico por Imagen y Cardiología, es responsable de Corevet, servicio ambulante especializado en estas áreas. Coordina el Grupo de Trabajo de Veterinarios Ambulantes y es delegada del Colegio en la Serranía de Ronda.

MariPaz Miguel Suardíaz está especializada en pequeños animales, es fundadora y directora de Clínica Veterinaria Vinca y coordinadora del Grupo de Trabajo de Medicina Felina del Colegio, con formación de posgrado en Medicina Interna, Odontología y Medicina Felina.

Rafael Jesús Astorga Márquez es catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y coordinador de la asignatura de Medicina Preventiva y Política Sanitaria.

La candidatura nace con la voluntad de continuar la senda desarrollada por la Junta de Gobierno durante los últimos años, consolidando el trabajo realizado y dando un nuevo impulso al Colegio. El programa elaborado para las elecciones de 2026 plantea consolidar lo conseguido y abrir una nueva etapa centrada en una mayor protección y participación de los colegiados.

Uno de sus principales objetivos será mantener y reforzar los servicios al colegiado, avanzando hacia un Colegio cada vez más cercano y capaz de ofrecer respuestas ante los problemas que surgen en el ejercicio profesional. La candidatura quiere que los compañeros de la provincia perciban el Colegio como un apoyo real, cercano y útil en su día a día.

Otro de los grandes ejes será la renovación tecnológica y la adaptación del Colegio a las nuevas generaciones de profesionales. El proyecto apuesta por agilizar las gestiones telemáticas, mejorar los canales de comunicación y aprovechar las nuevas tecnologías para prestar mejores servicios, además de impulsar la formación en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial y la digitalización aplicada a la profesión veterinaria.

«Asumimos esta responsabilidad con ilusión y con un compromiso claro: seguir construyendo un Colegio más útil, más moderno y más cercano. Queremos que cada colegiado sienta que esta es su casa y que la sociedad reconozca el enorme valor de la profesión veterinaria para la salud de todos», señala Juan Antonio de Luque Ibáñez.

La candidatura «Sigamos avanzando juntos» pretende así conjugar experiencia y renovación para continuar fortaleciendo al Ilustre Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Málaga como institución de referencia para los profesionales de la provincia.