Le Jardin de Bonbonniere: el dinner show que calienta las noches del vibrante otoño marbellí

Por ello, cada noche, su icónico restaurante, Le Jardin, situado en la famosa terraza de inspiración andalusí, se convierte en el escenario imprescindible donde se forjan noches inolvidables gracias a su dinner show, un espectáculo de música electrónica, fuego y ritmo que no deja indiferente. Una propuesta que combina su cuidada carta de inspiración cosmopolita con una selección de destilados y bebidas premium y una carta de coctelería que reúne creaciones de autor y clásicos imprescindibles. Una experiencia tan sensorial como elegante que refleja el espíritu del nightlife marbellí.