OCIO

Le Jardin de Bonbonniere: el dinner show que calienta las noches del vibrante otoño marbellí

El otoño es luminoso en Marbella. La temperatura invita aún a disfrutar del mar y de su vida vibrante. Y por supuesto, de sus noches. Tras consolidarse en su estreno como un referente del ocio nocturno más exclusivo en la ciudad, Bonbonniere Marbella sigue llevando la batuta en lo que a diversión se refiere.

Redacción

Malaga |

Gastronomia
Le Jardin de Bonbonniere: el dinner show que calienta las noches del vibrante otoño marbellí | www,ondacero.es

Por ello, cada noche, su icónico restaurante, Le Jardin, situado en la famosa terraza de inspiración andalusí, se convierte en el escenario imprescindible donde se forjan noches inolvidables gracias a su dinner show, un espectáculo de música electrónica, fuego y ritmo que no deja indiferente. Una propuesta que combina su cuidada carta de inspiración cosmopolita con una selección de destilados y bebidas premium y una carta de coctelería que reúne creaciones de autor y clásicos imprescindibles. Una experiencia tan sensorial como elegante que refleja el espíritu del nightlife marbellí.

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