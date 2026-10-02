El Hospital Quirónsalud Marbella acoge una jornada de donación de sangre para contribuir a mantener las reservas hospitalarias

El Hospital Quirónsalud Marbella ha acogido este jueves una jornada de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, con el objetivo de contribuir a mantener las reservas de sangre necesarias para la actividad asistencial y concienciar sobre la importancia de la donación como acto solidario esencial para el sistema sanitario.

La jornada se ha desarrollado durante la mañana, entre las 10:00 y las 14:00 horas, junto al acceso de Urgencias del hospital, donde se ha instalado una unidad móvil del Centro de Transfusión. La iniciativa ha registrado casi una treintena de donaciones. Desde el Hospital Quirónsalud Marbella se destaca la importancia de promover periódicamente este tipo de iniciativas, ya que las donaciones de sangre son necesarias para atender a pacientes que requieren transfusiones como consecuencia de intervenciones quirúrgicas, accidentes, enfermedades o determinadas situaciones clínicas.

La sangre no puede fabricarse y sus componentes tienen una vida limitada, por lo que mantener unas reservas adecuadas requiere de donaciones continuadas. Por este motivo, las campañas de donación desempeñan un papel fundamental para garantizar que los centros sanitarios puedan disponer de los componentes sanguíneos necesarios cuando un paciente los necesita.

Un gesto sencillo con un impacto esencial

Donar sangre es un procedimiento seguro y sencillo que apenas requiere unos minutos y que puede contribuir a salvar varias vidas, ya que una donación puede permitir obtener distintos componentes sanguíneos destinados a pacientes con necesidades diferentes.

El Hospital Quirónsalud Marbella recuerda la importancia de que la población que cumple los requisitos para donar participe de forma periódica en estas campañas. En términos generales, pueden donar las personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud y pesen más de 50 kilos, aunque antes de cada donación se realiza una valoración para comprobar que el procedimiento es adecuado para cada persona.

La jornada celebrada en el hospital forma parte de la colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, que desarrolla de forma periódica campañas para facilitar la donación y garantizar el suministro de sangre a los centros sanitarios de la provincia. Con iniciativas como esta, el Hospital Quirónsalud Marbella refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad y con la promoción de hábitos y acciones solidarias que tienen un impacto directo en la atención sanitaria.