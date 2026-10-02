Hard Rock Cafe Málaga celebra la cuarta edición del Málaga Tourism Meeting

Hard Rock Cafe Málaga celebra la cuarta edición de su Málaga Tourism Meeting, un encuentro profesional que, un año más, se desarrolla en el marco del Día Mundial del Turismo y que tiene como objetivo conectar a profesionales, empresas y representantes institucionales vinculados al sector turístico.

Bajo el concepto “Conectando turismo, negocios y destinos”, esta nueva edición reúne en Hard Rock Cafe Málaga a diferentes representantes del sector para compartir experiencias, generar nuevas oportunidades de colaboración y poner en común perspectivas sobre el presente y el futuro del turismo en Málaga.

El encuentro cuenta con la colaboración de AEDAV, Turismo Costa del Sol y Mundo Marino, entidades y empresas vinculadas al ámbito turístico que contribuyen a enriquecer esta iniciativa y a generar nuevas oportunidades de conexión entre los distintos agentes del sector.

Cuatro años conectando al sector turístico

Con esta cuarta edición, Hard Rock Cafe Málaga consolida el Málaga Tourism Meeting como un punto de encuentro anual para profesionales del turismo, apostando por la creación de espacios que favorezcan el networking, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas conexiones.

“Para nosotros es muy importante llegar a esta cuarta edición y seguir construyendo un encuentro que conecte a quienes forman parte del turismo de Málaga. Queremos que el Málaga Tourism Meeting sea, sobre todo, un espacio para compartir, generar nuevas relaciones y poner en valor las oportunidades que ofrece nuestro destino”, explica Lily Medina, responsable de Marketing de Hard Rock Cafe Málaga.

El encuentro contará con la participación de Jacobo Florido, concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, y Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, quienes participarán en sendas intervenciones institucionales.

El programa incluye además Tourism Connections: Málaga como destino turístico, un espacio dedicado a compartir perspectivas y oportunidades para el sector turístico, seguido de diferentes momentos de networking entre los asistentes.

Turismo, gastronomía y networking

La jornada combina contenido profesional con una experiencia diseñada para favorecer las relaciones entre los asistentes, con un cóctel de bienvenida, espacios de networking y una experiencia gastronómica en Hard Rock Cafe Málaga.

El programa incluye también un sorteo de experiencias y premios aportados en el marco de esta edición, antes del cierre del encuentro.

Para Hard Rock Cafe Málaga, la celebración de esta cuarta edición reafirma su compromiso con Málaga y con el tejido empresarial y turístico de la ciudad, participando activamente en iniciativas que contribuyen a generar conexiones entre los diferentes agentes que forman parte del destino.