Fundación Unicaja publica el libro ´Historia de un cantaor' sobre la vida y trayectoria de Curro Lucena

Fundación Unicaja presenta el libro ‘Historia de un cantaor’ de Francisco Calzado Gutiérrez, una obra de carácter biográfico, testimonial y divulgativo que propone un recorrido por la vida y la trayectoria artística de Francisco de Paula Luna Navarro, conocido artísticamente como ‘Curro Lucena’, acercándonos a su experiencia personal y a su vinculación con el cante flamenco. El acto de presentación tendrá lugar el miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Fundación Unicaja Ronda con entrada libre hasta completar aforo.

La obra se articula en torno a la trayectoria vital y artística de Francisco de Paula Luna Navarro, siguiendo un hilo biográfico que entrelaza sus experiencias personales con su aprendizaje y evolución como cantaor. A través de recuerdos, vivencias y referencias al entorno flamenco que lo rodeó, el autor reconstruye su figura y, al mismo tiempo, ofrece un acercamiento al contexto cultural y humano en el que se desarrolló su relación con el flamenco.

Asimismo, el libro pone el acento en la parte más personal y humana de ‘Curro Lucena’, haciendo énfasis en el crecimiento y el aprendizaje dentro del mundo del flamenco a lo largo de la historia.

Francisco Calzado Gutiérrez ha sido secretario de la Peña Flamenca de Lucena a lo largo de quince años y realizó los proyectos de solicitud y desarrollo del XXVI Congreso de Arte Flamenco Ciudad de Lucena coincidiendo con el centenario de la muerte del concertista de guitarra Flamenca “Paco de Lucena”. Es autor del libro ‘Los Fandangos de Lucena’ cantes de viejos oficio, ambientes y artistas lucentinos publicado por la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena.

También ha sido partícipe de las obras, ‘Paco de Lucena’, ‘De la Génesis al Ocaso’, sobre la huella innovadora del guitarrista y su papel en el desarrollo y conformación del toque flamenco, editado por dicho ayuntamiento. Ha sido coordinador del grupo de investigación y trabajo ‘La Verdial’, proyecto que pretende divulgar el flamenco en centros de enseñanza secundaria. Ha colaborado con artículos de flamenco y de otras temáticas en periódicos y revistas especializadas.