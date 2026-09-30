El Málaga Rincón de la Victoria consolida su buen arranque liguero con una victoria ante Sanse Complutense

El Málaga Rincón de la Victoria continúa dando pasos adelante en este inicio de temporada en la División de Honor B. El conjunto malagueño se impuso a domicilio por 0-1 al Sanse Complutense, encadenando su segunda victoria consecutiva después del contundente triunfo conseguido la jornada anterior frente al FC Barcelona en el Pau Negre.

El encuentro respondió a la igualdad que está caracterizando este inicio de campeonato. Ambos conjuntos protagonizaron un partido intenso, con escasas concesiones y en el que cada detalle podía terminar decantando el resultado hacia uno u otro lado.

La diferencia llegó nuevamente de la mano de Ángela Arjona, que transformó un penalty corner para conseguir el único tanto del encuentro. La jugadora malagueña confirma así su excelente inicio de temporada y se mantiene como máxima goleadora del Málaga Rincón de la Victoria en lo que va de campeonato.

A partir del gol, el conjunto malagueño supo administrar su ventaja y mantener la intensidad defensiva necesaria para impedir la reacción del Sanse Complutense, cerrando el partido con su portería a cero y sumando tres nuevos puntos lejos de Málaga.

La experiencia empieza a marcar diferencias

Desde el cuerpo técnico del Málaga Rincón de la Victoria se destaca especialmente la capacidad que está adquiriendo el equipo para resolver este tipo de encuentros:

“Nuestra mayor experiencia en la división hace que estos partidos tan ajustados, que antes se nos escapaban por detalles, caigan ahora de nuestro lado, gracias a un mayor oficio de cara al gol y a nuestra intensidad defensiva.”

Una valoración que resume buena parte de la evolución experimentada por el conjunto malagueño. Tras varias temporadas adquiriendo experiencia en la categoría, el equipo empieza a mostrar una mayor madurez competitiva y capacidad para gestionar los momentos decisivos de los encuentros.

Dos victorias consecutivas

El triunfo ante Sanse Complutense da continuidad al excelente resultado conseguido la jornada anterior en Barcelona, donde el Málaga Rincón de la Victoria se impuso 1-4 al FC Barcelona, con goles de María de Castro, Giuliana Bianchi, Ángela Arjona y Laura Romero.

El balance de las tres primeras jornadas confirma el buen comienzo de las malagueñas: tras caer por la mínima 1-2 frente al recién descendido Castelldefels en un partido en el que dejaron muy buenas sensaciones, han encadenado dos victorias consecutivas a domicilio.

Son, además, dos triunfos muy diferentes. Si en Barcelona el equipo mostró su capacidad ofensiva y su juego colectivo, frente a Sanse Complutense ha demostrado que también sabe competir, defender una ventaja mínima y cerrar un partido igualado.

El resultado refuerza el objetivo marcado para esta primera fase de la competición: terminar entre los cuatro primeros clasificados y conseguir el acceso al grupo de ascenso.

Con una liga extraordinariamente igualada y todavía mucho camino por recorrer, el Málaga Rincón de la Victoria mantiene la prudencia. Cada partido y cada punto seguirán siendo decisivos, pero el equipo confirma que el buen rendimiento mostrado desde el inicio de temporada empieza también a tener reflejo en los resultados.