Fallece José Manuel Sánchez, fundador de Doña Francisquita Catering y referente de la gastronomía en Málaga.

La familia Sánchez y todo el equipo de Doña Francisquita Catering lamentan profundamente el fallecimiento de D. José Manuel Sánchez, fundador de la compañía y una de las figuras que contribuyó al desarrollo del sector del catering y la gastronomía para eventos en la provincia de Málaga. En 1991, junto a su esposa, D.ª Pilar Martín, dio vida a Doña Francisquita, un proyecto familiar nacido de la pasión por la hostelería y el convencimiento de que cada celebración merecía ser única. Lo que comenzó como una empresa con una clara vocación de servicio se convirtió, gracias a su esfuerzo, constancia y cercanía, en una de las compañías de catering de referencia en Andalucía. Durante más de tres décadas, José Manuel Sánchez dedicó su vida a un oficio que entendía desde el respeto por las personas, la excelencia en el servicio y el cuidado de cada detalle. Su forma de trabajar y sus valores han marcado el carácter de la empresa y continúan siendo hoy el principal legado sobre el que la segunda generación de la familia sigue construyendo el futuro de Doña Francisquita.

Su fallecimiento se produce, además, en un año especialmente significativo para la compañía, que celebra su 35º aniversario, una efeméride que adquiere ahora un profundo valor emocional al recordar la historia y el esfuerzo de quien hizo posible este proyecto empresarial. Más allá de su faceta como empresario, quienes le conocieron destacan su calidad humana, su generosidad, su capacidad de trabajo y su cercanía. Un hombre que hizo de la hospitalidad una forma de entender la vida y que dejó huella en cientos de compañeros, colaboradores, clientes y amigos que compartieron con él innumerables momentos a lo largo de estos años. El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de San Miguel de Torremolinos. La misa funeral se celebrará hoy, martes 7 de julio, a las 18:00 horas, en la Parroquia de San Miguel de Torremolinos.

Toda la familia de Doña Francisquita rinde homenaje a quien dedicó su vida a construir una empresa basada en el trabajo, la honestidad y el compromiso con las personas.

Descanse en paz